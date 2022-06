Identifica el autosabotaje y logra tus objetivos

Todos hemos estado allí, comienzas un proyecto nuevo emocionante con toda la energía y en algún momento del camino se detiene y permanece inacabado o lo hacemos totalmente a un lado. Nuestras disculpas o excusas son siempre las mismas, nos repetimos a nosotros mismos o les decimos a otros: no tengo tiempo, se me interpuso un asunto en el camino, hay cosas más importantes, no he encontrado el momento perfecto, etc.

Si somos sinceros, una explicación más precisa para algunos es: renuncié porque no he encontrado el momento perfecto o por que las cosas no estaban saliendo de una manera perfecta. Porque para muchos el verdadero obstáculo para terminar nuestros proyectos es el perfeccionismo.

Las personas que llegan a sus objetivos o metas hacen las cosas de una manera sencilla y simple y no están esperando el momento perfecto para que las cosas sucedan; al contrario de esto, aprovechan todos los momentos y cada una de las oportunidades.

El perfeccionismo nos lleva al autosabotaje a postergar o dejar nuestros objetivos y sueños. Si este año estás trabajando en un nuevo objetivo laboral o personal, pregúntate: ¿podría hacer las cosas de una manera más sencilla? ¿Lo puedo hacer más simple?

Cualquier plan puede ser destruido por el perfeccionismo, a veces pensamos que si no es perfecto no se debe hacer. Es un pensamiento peligroso por que nada en la vida es perfecto y es complicado pensar que todo tiene que salir a nuestra manera. Si nos exigimos un trabajo o un momento perfectos, nunca lo lograremos.

Lo mejor es esperar imperfecciones y entender que cuando lleguen es cuando comienzan los retos. Tenemos que bajar nuestras expectativas y a estar dispuestos a navegar en los desafíos.

Es normal que las imperfecciones lleguen a primera hora del lunes en la mañana, incluso antes de que te sientes en tu escritorio, y es muy posible que haya muchos problemas que deben solucionarse. De hecho, son los retos y las acciones al día después de algo que no salió bien lo que separa a las personas que logran y no logran sus metas.

¿Qué haces cuando algo no sale perfecto y a tu manera? ¿No fuiste al gimnasio y te quedaste dormido? ¿No seguiste la dieta y te comiste los tacos? ¿No contestaste todos esos correos que te llegaron en un día?

El día después de este tipo de imperfecciones es cuando hay que aceptar que la vida es complicada, que no todo es orden y hay que seguir con las metas.

Tampoco nos engañemos pensando que la excelencia se logra con la perfección, cuando en realidad es la perfección la que aniquila la excelencia, la excelencia se logra con experiencia, con retos y con problemáticas superadas. Desarrollar tolerancia a la perfección es el factor clave para convertir eso que nos detiene en una finalización consistente.

El perfeccionismo no es la única limitante, también nos limitamos cuando nos ponemos metas demasiado ambiciosas e irreales. Una forma de trabajar las metas es partirlas a la mitad o en tercios, es decir crear micro metas de la meta. Hacer este ejercicio nos permite llegar de una manera más favorable; no solo por tiempos y alcance también por que es satisfactorio llegar a esas micro metas, nos ayuda en la motivación y se vuelven más alcanzables. También se puede usar una metodología y ser sincero en lo que se propone; preguntarse: ¿Es alcanzable en el tiempo planeado? ¿Cuáles son los pasos? ¿Son claros? ¿Puedo medir la meta? ¿Es verdaderamente relevante? Tienes que ser honesto contigo mismo y las razones para alcanzar esa meta, ¿para qué?

Uno de los trucos más astutos de la perfección es decirnos que "no estamos haciendo un buen progreso", si te comprometes a avanzar cada día, en un tiempo te darás cuenta de lo mucho que has avanzado y del progreso que has hecho con las micro metas. Cada paso cuenta por más pequeño que sea, sigue avanzando, non hay momento perfecto, comienza, continúa y confía en ti.

Karla López, directora de la división de escuelas de Humanidades y Educación, Arquitectura, Arte y Diseño y Ciencias Sociales en el Tec de Monterrey campus SLP

Diseñadora Industrial, con una maestría en Historia del Arte Mexicano; cuenta con diferentes certificaciones, entre ellas Coach Ejecutivo certificada por el Tec de Monterrey, Coaching skills for managers por la Universidad de California, Strategic Leadership and Management por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Franklin Covey, entre otras.