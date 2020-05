Hurtan busto de Lupe Vélez

El productor, periodista y presidente de la Fundación Fama México, David Álvarez, se pronunció a través de los medios de comunicación, de reprobables los actos que atentan el legado artístico y los trabajos de identidad cultural de nuestro Estado.

La tarde de este jueves 28 de mayo fue robado el busto dedicado a la actriz mexicana Lupe Vélez, el que se encontraba en el jardín de San Sebastián. Considerado un tesoro nacional para el mundo, por ser la primera actriz mexicana y potosina en llegar a Hollywood. El busto de bronce, que se encontraba a un lado de la Iglesia de San Sebastián, que fue develado en noviembre de 2017 como homenaje a la actriz, quien era originaria del barrio, fue desprendido de la estructura que lo sostenía.

La pieza puede llegar a la venta del kilo de metales / Daniel Esquivel

Una pieza única que puede ser rastreable si la población demuestra unidad y respeto de nuestras joyas artísticas. “Exhorto a todos los amigos y amigas de la comunidad artística, cantantes urbanos, pintores, muralistas, grupos norteños, agrupaciones versátiles, djs, todos juntos podremos dar con esa pieza que pertenece a todos los potosinos”, resaltó el productor.

San Luis Potosí se encuentra inmerso en una situación de violencia, corrupción y eso aunado a la escasa educación, falta de valores y la nula cultura social en la sociedad. Sólo falta apreciar los murales de nuestras calles los cuales ya los están desapareciendo las autoridades municipales por no darles mantenimiento, y también por el aumento de grafitis plasmados sobre las obras de arte. “Si no nos unimos, esa pieza puede llegar a la venta del kilo de metales, o a una persona con recurso económico que por ego deseará conservarla; es muy sencillo, si la identificas denuncia inmediatamente, antes de que se llegue a perder al fundir el metal, demostremos el querer a nuestro Estado y respetar nuestro acervo cultural identificativo; si la ves en la oficina de un conocido no le aplaudas la adquisición, denuncia la ubicación”, externó el presidente de Fundación Fama México.

Lupe Vélez Nacida el 18 de julio de 1908 bajo el nombre de María Guadalupe Villalobos Vélez, logró convertirse en la primera mexicana en triunfar en el cine internacional de Hollywood. Su primer papel fue como extra con El Gordo y El Flaco, una potosina con brillante valor para el mundo, pero no para los potosinos actuales.