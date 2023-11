Humanos más preocupados por descubrir el espacio que cuidar la naturaleza

La humanidad está más preocupada por descubrir el espacio en lugar de ayudar al planeta y la naturaleza, y ello tiene que ver con las cuestiones que la gente considera más importantes o como prioridad, pero debemos entender que se nos acaban los recursos naturales, consideró Alexandra Cousteau, cofounder y presidenta de Oceans 2050, quien es nieta del famoso francés, pionero en la conservación marina, Jac Cousteau. Ella tuvo participación en la edición 2023 del incMTY.

En entrevista con El Sol de San Luis, completamente en inglés, contestó el cuestionamiento de nuestra reportera sobre por qué los humanos están más enfocados o interesados en descubrir el espacio que no se conoce a atender los problemas que se tienen con la naturaleza en este planeta y sostuvo que “obviamente el espacio es importante, lo tenemos que estudiar y lo debemos entender, pero creo que deberíamos avanzar en descubrir porqué nuestros recursos se agotan, los océanos se acaban y están ahí, los encontramos ahí, creo que es un problema de nuestras prioridades hacia los problemas globales, no entiendo por qué quieren descubrir Marte o porqué el humano quiere vivir ahí, a mi me gusta aquí, a pesar de los cambios climáticos, tenemos que pensar en mejorar el medio ambiente, restaurar el planeta, salir de la carbonización de la atmosfera a descarbonizar la biosfera, entre más animales tengamos, arboles y vida en el mar tengamos, vamos a avanzar. Tenemos que enfocar nuestra atención”.

También señaló que ante la afectación del medioambiente es momento de tomar acción, mediante distintas iniciativas que promuevan su preservación y a su vez, detonen emprendimientos e innovaciones enfocados a su restauración, coincidió con los distintos conferencistas que se presentaron durante las actividades del festival incMTY 2023, el HUB de Latinoamérica en innovación, emprendimiento, negocios y sostenibilidad.

La conferencista destacó durante su ponencia temas relacionados con la sostenibilidad, el cambio climático y la conservación del agua, así como una perspectiva para la Educación Ambiental y la Conciencia Pública.

Así que dejó claro a los empresarios y emprendedores del país “es momento de enfrentar el futuro y cambiar, tomar acción de manera más ambiciosa, de manera que las personas y empresas deben definir hacia dónde se quiere llegar, establecer metas y reaccionar de manera más contundente para el cuidado, preservación y restauración de los océanos”.

En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se llega a indicar que aproximadamente el 90 por ciento de las personas de todo el mundo respiran aire contaminado. En los últimos seis años, los niveles de contaminación del aire ambiente han permanecido elevados y más o menos estables, y se han registrado disminuciones de las concentraciones en algunas partes de Europa y en las Américas.

Los niveles más elevados de contaminación del aire ambiente se registran en la Región del Mediterráneo Oriental y en Asia Sudoriental, donde los niveles medios anuales suelen quintuplicar con creces los límites establecidos por la OMS. Siguen a continuación las ciudades de ingresos bajos y medianos de África y el Pacífico Occidental.

En África y en algunas partes del Pacífico Occidental hay una grave falta de datos sobre la contaminación del aire. Con respecto a África, la base de datos contiene actualmente mediciones de las partículas finas proporcionadas por más del doble de ciudades que en versiones precedentes; sin embargo, estos datos solo cubren 8 de los 47 países de la región. En Europa se concentra el mayor número de lugares que notifican datos.

En general, los niveles más bajos de contaminación del aire se registran en países de ingresos altos, especialmente de Europa, las Américas y el Pacífico Occidental. En las ciudades de los países de ingresos altos de Europa, se ha demostrado que la contaminación del aire reduce la esperanza media de vida de 2 a 24 meses, dependiendo de los niveles de contaminación.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí