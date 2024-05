Huelga en 19 planteles de CBTA, BEDR, CETAC y DGETAyCM en SLP

Más de 600 maestros potosinos pertenecientes a los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Brigada de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR), Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) y la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del mar (DGETAyCM) realizaron un paro de labores, debido a falta de pago, recuperación de plazas y otros problemas con prestaciones que han tenido con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los quejosos argumentaron que la dependencia federal no quiere asumir sus compromisos con los maestros desde hace mucho tiempo, por eso en 19 planteles localizados en los 58 municipios de San Luis Potosí se fueron a huelga, afectando a más de 8 mil alumnos, quienes por ahora no tienen clase, situación que podría extenderse hasta el lunes, en caso de que el Gobierno Federal no regularice los pagos en próximas horas.

Cabe mencionar que los alumnos están a un mes de concluir clases, por lo que los maestros tomaron la decisión de parar actividades acompañados de su gremio la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Cortesía / CBTA

Al respecto, el titular de la Secretaría de Coordinación General de Trabajo y Conflicto de la Sección 26 del SNTE, Francisco Javier Torres Meraz, dio a conocer que este movimiento se registra en las cuatro regiones del estado, “por segunda ocasión se manifiestan de manera pacífica y enérgica ante la falta de respuestas positivas a un número importante de problemáticas que los aquejan desde hace más de 5 años. La Ley General de la Carrera de las Maestras y Maestros 2024 señala como eje principal la revalorización del magisterio, situación que hasta el momento en la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) pareciera no tener relevancia, por lo cual en pleno uso de sus derechos se manifiestan y exigen el respeto a las minutas SEP SNTE, el pago inmediato de todas aquellas prestaciones y compensaciones pendientes”.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Hasta el día de hoy, los inconformes solicitan el respeto al pago del Incentivo en Educación Media Superior K1, el cual se obtiene logrando un nivel de excelencia mediante una evaluación, apertura en las convocatorias de Promoción Horizontal y Vertical, construcción de infraestructura en los planteles educativos 2024 INTE y establecer una mesa de diálogo con las autoridades de la SEP, Subsecretaria de Educación Media Superior, SEMS y DGETAYCM en la que se pueda dar solución a todas las demandas.

Cortesía / CBTA

“Tenemos la plena seguridad del trabajo de nuestro Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para obtener una respuesta favorable a nuestras demandas y lograr la construcción del diálogo con las autoridades competentes, para no seguir lastimando el servicio educativo, situación que nos preocupa pero que, ante la falta de respuesta, nos hemos visto en la necesidad de apoyar y dar total respaldo a los compañeros pertenecientes a la DGETAYCM”, añadió Torres Meraz.

Insistió en que existen diversos problemas que tendrán que ser solucionados, como el cumplimiento de los pagos correspondientes, “persiste la falta de compromisos de pago, principalmente de pago de compensaciones directivas, recuperación de plazas vacantes que fueron por jubilación, defunción o bajas, no hay procesos de promoción claros, horas adicionales, promoción de claves, regularización de plazas técnico docente, compactación de plazas”.

Cortesía / CBTA

Añadió que este es un tema federal “porque nosotros dependemos del Gobierno Federal directamente, de la Dirección General Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en Ciudad de México, no es un problema aquí estatal, es un problema federal, escuelas federales centralizadas pertenecientes a la sección 26 como sindicato presente. Es una preocupación porque ya el ciclo se acaba en un mes ya, prácticamente estamos terminando en mayo y junio se acaba el ciclo para nosotros en el semestre y no hay fechas de pago, entonces prácticamente los maestros de una u otra manera trabajaron en un año, cinco compensaciones y sin contrataciones o pagos de contratación”.

Este viernes 31 de mayo no hubo clases y, en caso de que las autoridades no hagan caso a las demandas que están pidiendo y resolviendo en una mesa de trabajo a nivel nacional por SEP, el paro seguirá de manera indefinida, adelantaron los inconformes.