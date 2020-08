Hubo alza en solicitudes de protección a mujeres en pandemia

El confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus, generó un alza en la solicitud y otorgamiento de medidas de protección para mujeres, informó Olga Regina García López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

La presidenta del Poder Judicial en el estado señaló que durante los meses se tuvo un alza en cuanto a solicitudes y otorgamiento de medidas de protección para mujeres, "en comparación al año pasado fue un alza de tal vez 30 o 40%, pero todas fueron atendidas por el juez encargado".

De esta manera, confirmó las denuncias de organizaciones que se dedican a la protección y defensa de los derechos de las mujeres, en cuanto a que el confinamiento generó un alza en la violencia contra la mujer, sin embargo manifestó que en estas últimas semanas se ha comenzado a "normalizar" la cantidad de asuntos que llegan al juzgado especializado para medidas de protección.

En otro tema, García López se refirió al proceso de ratificación en el que se encuentran 10 magistrados, y señaló que la decisión se encuentra en manos del Congreso del Estado, mientras que los magistrados cumplieron su parte al entregar la documentación que les fue solicitada.

Sobre la petición que hubo para que no se ratifique al ex presidente del Poder Judicial, Juan Paulo Almazán Cue por supuestos malos manejos durante su gestión, la magistrada indicó que su presidencia no ha detectado desvío de recursos, y recordó que cada administración es auditada por diferentes órganos fiscalizadores, por lo que "ya se hubiera detectado algún faltante o desvío por las autoridades pertinentes".