Hoy AMLO visitará la huasteca potosina

Este fin de semana, durante los días viernes y sábado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará en San Luis Potosí, concretamente en la Huasteca potosina.

Este viernes encabezó temprano la tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde “como no hay temas”, dijo, entramos de lleno a preguntas y respuestas; entre otros, habló de las personas desaparecidas en Baja California; del endeudamiento del gobernador de Jalisco; advirtió que analiza vetar la Ley de Publicidad en los estados; y mencionó la controversia que se ha generado la pensión para adultos mayores, que ahora se atribuyen Fox y Calderón.

A las 9:12 concluyó La Mañanera so pretexto de tener que tomar el avión, “si no, no llego, no me esperan”.

Cerca del mediodía llegará al Aeropuerto de Tamuín, donde, trascendió, está prevista una reunión con el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, en la que se hablaría de la modernización de la terminal aérea y de la entrega de la concesión que el estado necesita para operarla.

El mandatario nacional tiene como propósito para la última parte de su sexenio, revisar, concluir las obras y proyectos que están en proceso en todo el país, “esta es una prioridad” indicó recientemente.

Ante ello, acompañado del mandatario estatal, realizaría un recorrido de supervisión de la carretera Valles-Tamazunchale, cuya modernización lleva ya varios años y se pretende que se concluya antes de que concluya el sexenio de AMLO.

Posteriormente, se dijo, el presidente y el gobernador tendrían una comida, tras la cual se trasladarán al municipio de Xilitla, donde se efectuará un evento masivo de los programas sociales federales, en el que se espera estén presentes la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, además del delegado de esa dependencia en nuestra entidad, Gabino Morales Mendoza.

Por la tarde, se llevará a cabo en Xilitla la reunión: “Evaluación de Programas Integrales de Bienestar”, para posteriormente, aunque no se dio a conocer en qué lugar, López Obrador pernocte en la Huasteca y continuar mañana con sus actividades dentro de esta gira.