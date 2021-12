Hoteleros esperan que se reactive la promoción turística en 2022

El sector hotelero espera que para el 2022 se pueda retomar la promoción turística para todo el estado, que se puedan difundir más los atractivos que se tienen en las diferentes zonas de San Luis Potosí, y, con ello se incremente la afluencia de visitantes y la ocupación hotelera.

En entrevista, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Armendáriz Blázquez, reconoció que el nuevo gobierno estatal tiene gran interés por promover turísticamente a San Luis Potosí, por lo que, esperan que así sea y que a través de la Secretaría de Turismo se haga una buena promoción, no sólo a nivel nacional sino también internacional.

En ese sentido, comentó que desafortunadamente para esta temporada decembrina no se tuvo una gran promoción turística, por lo que, hizo un llamado a la Secretaría de Turismo a comenzar a promocionar más la entidad potosina, y que, una vez entrando el 2022, comiencen los planes para la promoción de la Semana Santa, se difundan los atractivos turísticos del estado y se dé a conocer el inventario de cuartos de hotel que hay disponibles.

“Esperemos que se reactive la promoción del estado, pues, si no se promueve no se puede atraer visitantes, ni tampoco se pueden tener nuevos productos turísticos, por lo que es algo muy indispensable”, expresó.

Por otro lado, reiteró que, para esta temporada invernal, el sector hotelero no prevé que haya un crecimiento significativo en la afluencia de huéspedes, pues tradicionalmente no es un periodo donde haya un flujo importante de turistas en el estado; no obstante, aun así, se espera cerrar el 2021 con una ocupación hotelera sobre el orden del 39 por ciento.

“La temporada de invierno no se caracteriza por que vengan muchos visitantes a San Luis Potosí, ya que muchos directivos de empresas se trasladan a sus hogares para estar con su familia en las fiestas navideñas. Ojalá que se reactive el turismo con la promoción del estado, y así podamos sacar mejores porcentajes”, agregó.

