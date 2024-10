Hotel Principal en la capital: del porfiriato a la era de Netflix

Además de los adoquines, jardines e iglesias antiguas que adornan el Centro Histórico, existen desde la época del Porfiriato, construcciones de casi cien años que aún conservan su esencia a pesar de que la modernidad ha representado un duro embate para su subsistencia.

Una de estas construcciones es sin duda alguna, la vieja casona construida en la década de los años 30´s durante el gobierno del general Saturnino Cedillo, y que desde entonces y hasta la fecha, alberga al Hotel Principal, hospedería que ha venido remodelándose y adecuándose a las circunstancias actuales.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

El Hotel Principal que cuenta desde su inicio con 17 habitaciones, fue construido a petición de la abuelita de una familia oriunda de Ciudad del Maíz, cuyo deseo era mantener a toda su gente reunida en torno a una sola vivienda, por lo que se edifica una casa “con muchos cuartos”, narra a El Sol de San Luis, uno de los descendientes de la visionaria abuelita, cuya habitación que ocupaba es ahora el cuarto número 6.

A su llegada a la capital, la amplia familia se albergó en el Teatro de la Paz en tanto la construcción era terminada, para ocuparla durante alrededor de 50 años, periodo en el que fungió como hogar de la familia y también como “hospedería”, ya que la abuelita comenzó a rentar los cuartos que la familia iba desocupando, por muerte natural o mudanza.

En ese tiempo, cuando los mensajes se recibían en Código Morse, no había registro protocolario, solo se anotaba al huésped según sus características, “el señor de los jarritos”, “el del sombrero” etc.

Poco a poco y al paso de los años, la familia fue mudando, otros fueron falleciendo y cada vez había mas cuartos disponibles para renta por lo que poco a poco también, el lugar fue adecuándose y tomando la forma de un hotel, mejorando el registro de huéspedes y la administración.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Al paso de los años también, el hotel fue heredado a 10 integrantes de la familia como socios, quienes, ante diferencias económicas, de puntos de vista, de edades, de residencia y otros, se tomó la determinación de vender la propiedad antes de que representara una perdida y problemas mayores.

De esa manera el Hotel Principal cambia de propietario hace siete años en promedio, adquiriéndolo un visionario comerciante quien se dio a la tarea de rescatarlo, remodelarlo y darle una nueva imagen, por lo que, a casi cien años, sigue conservando su esencia de ofrecer un lugar de descanso.

El nuevo dueño, se dijo inicialmente temeroso de recuperar su inversión, ante la llegada de grandes cadenas hoteleras, de la tecnología y de la evolución de la sociedad, sin embargo, y pese a la competencia a metros de distancia, el Hotel Principal sigue recibiendo huéspedes todos los días, la accesibilidad en el costo es uno de los principales beneficios, y aunque no es el hotel de las cinco estrellas “que se caen a ambos lados”, tiene lo necesario y lo suficiente para una noche de buen descanso.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Lo que si ha cambiado y evolucionado, es el comportamiento de la sociedad, del huésped, pues mientras que en sus inicios la honradez de los clientes merecía la confianza en ellos, “eran otros tiempos”, actualmente y al paso de los años, han debido integrarse nuevas formas de asegurar que el cliente pague, que tenga buen comportamiento y sobre todo que no cause perjuicio en las instalaciones ni a otros huéspedes.

“Es un hotel muy representativo de las costumbres de la época, y que no solo ha podido conservarse, sino también competir con las grandes cadenas hoteleras de la actualidad, su nuevo dueño ha sabido situarlo y adaptarlo a la época y al mercado”.

Cortesía / Hotel Principal

La imagen estructural tradicional del Hotel Principal que refleja su antigüedad, le sirvió para que fuera elegido por la producción de la serie de Netflix “Las Muertas”, que narra la historia de “Las Poquianchis”, para grabar en su interior y exterior algunos fragmentos de la serie.

Formar parte de esta serie le da un plus a la historia e inmortaliza este legendario lugar, que sin duda alguna alberga mas historias que años en su interior como comenta su nuevo dueño, “es muy divertido ser dueño de este hotel, porque me permite ver cosas que si no las viera pensaría que no son realidad”.