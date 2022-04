Hospital Zapata aplicará este mes vacunas contra el Covid-19

El Hospital General de Zona No.1 del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), conocido como el de Zapata, actualmente recibe a potosinos para la aplicación de la primera y segunda dosis, además del refuerzo contra Covid-19. Al interior de este lugar se ven organizados y han colocado un toldo para que la gente pueda esperar su turno con comodidad.

En esta ocasión reciben a las personas mayores de 18 años y más, así como a mujeres embarazadas a quienes se les aplica la marca AztraZeneca.

Han estado recibiendo a toda la población sea o no derechohabiente del IMSS, esto forma parte de la jornada de vacunación del mes de abril.

Aunque pareciera inverosímil, a estas alturas en que ya se debería estar recibiendo una cuarta dosis para la población de la tercera edad, todavía hay ancianitos que no habían acudido a este proceso y no lo habían hecho debido a que no tenían quién los acompañará a esta actividad.

El personal médico de la institución ahora recibe con empatía a los ciudadanos que acuden al IMSS, además en esta ocasión se tuvo la certeza de que los del Seguro Social son quienes están apoyando a la comunidad con la aplicación del inmunológico, pues en otras ocasiones ni siquiera se sabe quiénes son, porque pocas veces se identifican.

Hoy hasta gusto dio, ver a las enfermeras uniformadas con el tradicional color verde y el logo que abraza a los mexicanos.

En las instalaciones han colocado letreros donde dan indicaciones específicas a los beneficiarios, se puede vacunar a los docentes, personal de salud, a los de 60 y más, los de 50 y más, los de 40 y más, los de 30 y más y los de 18 y más.

Mañana concluye este tapa en los hospitales número 1 de Zapata, número 2 de Cuauhtémoc, número 9 de Rioverde, la unidad de Medicina Familiar Ciudad Valles, el número 5 de Soledad de Graciano Sánchez, la unidad de Medicina familiar número 10 de Matehuala, en las unidades de Medicina familiar 45, 47, y 51 de esta capital potosina.