Hospital "Los Hernández" en Villa de Ramos sin apoyo federal

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador prometió en sus diferentes giras a San Luis Potosí que la salud de los potosinos era su prioridad y daría todo el apoyo para que el hospital Los Hernández en Villa de Ramos, no tuviera carencias pero no cumplió y hoy los médicos y personal no tienen elementos básicos para combatir el Covid-19.

La diputada Laura Patricia Silva Celis hizo un llamado a las autoridades del Gobierno Federal para que atiendan las necesidades y seguridad del personal médico, que se manifestó porque no hay cubrebocas, gel antibacterial, mascarillas y demás equipo especial que se requiere.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) atienden las exigencias de los médicos, del personal del hospital y de los ciudadanos, que no son otras mas que el equipo básico y suficiente para hacer su trabajo.

La legisladora Silva Celis añadió que “las carencias que sufre ese hospital son muy evidentes, pues incuso no hay ventiladores suficientes para atender casos en terapia intensiva por Covid-19 y eso es lamentable después de los compromisos personales que hizo el propio presidente de México”.

El Hospital “Los Hernández” fue entregado por el Gobierno del Estado al Gobierno Federal bajo su auspicio económico, “fue un tema que estuvo destacando la 4T y sus integrantes, pero ahora no los vemos, por eso me sumo a la protesta pública de los médicos y ciudadanos”.

“Es importante insistir en el compromiso que hizo el presidente López Obrador en sus giras, porque al no cumplirse sus promesas y dejar en el desamparo al hospital Los Hernández se pone en evidencia la demagogia, el discurso fácil que no se cumple en los hechos”, dijo.