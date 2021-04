Hospital General Indígena y una Red de casas de salud en la Huasteca: Mónica Rangel

“Integraremos una red de Casas de Salud con Auxiliares Médicos en la Huasteca Potosina y en todo el estado, para labores de prevención y brindar una atención rápida y eficaz a las enfermedades que padezcan las familias potosinas”, anunció la candidata a gobernadora por Morena, Mónica Rangel.

“Como Gobernadora gestionaremos los recursos para instalar un red de Casas de Salud y para retomar los cursos de capacitación para los auxiliares, y con ello estar como uno de los estados con mejores atenciones a la población en lo que respecta a la salud”, aseguró durante su gira por la Huasteca Sur del estado.

“Además trabajaremos y realizaremos hasta lo imposible para lograr la construcción de un Hospital Indígenas en este municipio que es la demanda de muchos años en la huasteca sur”, afirmó.

“Yo si cumpliré por que he sentido las necesidades de la región junto con los pobladores, no como otros que sólo piden el voto, prometen mucho pero no cumplen”, subrayó.