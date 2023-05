Hospedaje de plataformas debe pagar impuestos; Protección Civil ya los supervisa: diputado

José Antonio Lorca Valle, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado destacó que continúa la competencia desleal entre el sector hotelero y las rentas a través de aplicaciones de hospedaje que va desde el Impuesto Sobre Hospedaje, hasta temas de seguridad y salubridad.

“Se requiere un análisis mucho más exhaustivo en cuanto a plataformas digitales, ya que no solamente hay que ver si pagan o no, sino las regulaciones que tienen, ya que las casas o espacios que rentan a la gente deben de cumplir con medidas de seguridad, medidas de salubridad y hoy no está regulado”.

Este será uno de los puntos a trabajar en materia legislativa para llevar a cabo la regulación de estas aplicaciones.

“No se les está aumentando a la casa habitación qué se utiliza como negocio, en el caso de un Airbnb, y tendrían que pagar tarifa que incrementó para comercios el San Luis Potosí”.

Recordó que el Congreso del Estado, aprobó por mayoría a principios de año que los prestadores servicios de hospedaje de plataformas digitales, atiendan disposiciones de protección civil.

Detalló que la iniciativa en esencia, determina que se someterán a las verificaciones de las condiciones de seguridad en bienes inmuebles, instalaciones y equipos, aplicadas por las Dirección de Protección Civil Estatal y Municipales. Lorca Valle expone que en la actualidad en San Luis Potosí existen más de 300 alojamientos de este tipo, cada uno con capacidad para varios huéspedes.

Lorca Valle expuso que dentro de los establecimientos se considera a campamentos, hoteles, moteles, paraderos de casas rodantes, posadas, suites y todos aquellos que presten servicios de tal giro, mediante aplicaciones digitales.

El planteamiento sostiene que además de cumplir con obligaciones del pago de impuestos, también deben garantizar condiciones de higiene y seguridad en sus instalaciones, en aras de brindar certeza y tranquilidad a la clientela.