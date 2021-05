HSU no me dice qué hacer: Primo Dothé

El senador con licencia Primo Dothé Mata afirmó que detrás de la renuncia al Grupo Parlamentario de MORENA y de la licencia definitiva al cargo, no está el ex gobernador del estado Horacio Sánchez Unzueta ni tampoco tuvieron la intención de colocarse en una posición para sustituir a Monica Rangel como candidata al gobierno.

“Escuché esas versiones que son parte del juego político pero no tengo contemplada ninguna participación además no me invitarían a nada con mi postura frente a la dirigencia de Mario Delgado, que entregó posiciones a quienes no representan a la Cuarta Transformación como la doctora Mónica Rangel y Xavier Nava que representan un pragmatismo voraz.

En conferencia de prensa donde estuvo acompañado de su suplente Elí Cervantes, funcionarios de MORENA y seguidores, señaló que su movimiento está en todo el estado, “estamos diseminados por todas partes, somos miles y ya se verá”, aunque dejó en claro que hasta el momento no ha recibido invitación de ningún candidato o partido para sumarse a su campaña, mientras que al interior del Senado de la República, cuando se enteraron de que dejaría la curul, le hicieron ofrecimientos para que se sumara a diversos grupos parlamentarios, “pero no acepté por cuestiones de ideología”.

Dothé Mata expuso que todavía hay quienes consideran que pueden cambiar a MORENA desde adentro, “pero eso no va a ocurrir en estos momentos, en 2024 Andrés Manuel López Obrador de irá y se acabarán al partido como lo hace ahora Mario Delgado, que lo entregó a quienes no representan a la Cuarta Transformación.

Aclaró que él no está generando una ruptura al interior de MORENA, ahí lo que se rompieron fueron los principios y los ideales y “nosotros volveremos al trabajo de base, abajo, con el pueblo, como lo hemos hecho durante los últimos 30 años”.