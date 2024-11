Homenajean al ex gobernador Carlos Jonguitud

El mejor gobernador que ha tenido San Luis Potosí por la magnitud de sus obras y su legado, Carlos Jonguitud Barrios, fue homenajeado por el centenario de su natalicio, en la avenida principal del Parque Tangamanga I, una de sus magnas obras.

Acudieron varios “jonguitudistas” como Roberto Naif, su nieto Jaen Castilla Jonguitud, los ex presidentes municipales Alejandro Zapata y Victoria Labastida, el ex gobernador Fernando Silva, y el Senador Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional de los trabajadores de la educación (SNTE), así como ex colaboradores dirigentes políticos, ex alcaldes, empresarios, diputados federales y locales y líderes del PRI local.

El político huasteco, reconocido hasta hoy como el mejor Gobernador que ha tenido el Estado de San Luis Potosí, nacido en Coxcatlán, gobernó con firmeza y tino la entidad, de 1979 a 1985, donde comenzó a construirse el San Luis moderno que hoy día se disfruta en todos los rincones de las cuatro regiones.

Jonguitud Barrios se destacó como el gran constructor de infraestructura educativa, carreteras, vivienda y muchas obras más, además de una gran vocación de servicio público.

Fue egresado de la Escuela Normal Superior del Estado, y también abogado de profesión, Carlos Jonguitud militó en el PRI, partido por cual llegó a ser Gobernador del Estado (1979-1985).

Dirigió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), uno de los gremios más poderosos y numeroso de México y América Latina.

Su gobierno fue de construcción de carreteras, caminos, escuelas y fue el creador de los sistemas COBACH y telesecundarias.

También fomentó la industria, el desarrollo económico, plazas y mercados, el aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, los Parques Tangamanga y circuitos viales como el bulevar Rio Santiago, vital para la comunicación de la Ciudad Capital.

Su trabajo social le permitió apoyar a grupos vulnerables, niños y niñas; dio fomento al campo y trabajo a los productores; transformó la ahora avenida Salvador Nava que hoy es una vía rápida, segura y moderna.

Fue director del ISSSTE en el Gobierno del Presidente José López Portillo; creó la Universidad Pedagógica Nacional; impulsó proyectos de alto