Homenajean a Daniel de la Llera como “hombre cultura”

Hombres y mujeres del grupo de Bohemios Potosinos, realizaron un homenaje a Daniel García Álvarez de La Llera, por su trayectoria porque lleva más de cuatro décadas promoviendo la cultura en sus distintas manifestaciones, que lo llevan de ser un español de nacimiento, a ser reconocido como mexicano por adopción y decisión, pero el más potosino de los españoles por el gran cariño y entrega que le ha brindado a San Luis Potosí.

Luis Antonio Salazar, presidente de la asociación de Bohemios Potosinos, a nombre de sus compañeros integrantes, entregó un reconocimiento al que señalaron como “hombre cultura”, a fin de reconocer la trayectoria de un hombre que le ha dado tanto a San Luis Potosí desde el punto de vista de la cultura, y desde la generosidad y la amistad de su persona.

Cortesía / Daniel de la Llera

“Este es un papel que no representa lo mucho que le debemos al amigo Daniel”, dijeron los agremiados.

Emocionado, Daniel de la Llera expresó que agradecía la libertad y la independencia en la que he vivido. “Hay dos días que no cuentan para mí, pero que son indispensables y esperanzadores: el de ayer, como el agua de un río ya es pasado no lo volvemos a alcanzar, y el mañana quien sabe qué nos deparará. Agradezco a la vida profundamente, que me haya dado la inmensa fortuna de un hijo, mi querido Alejandro en quien he depositado todo mi cariño y ese hijo que ya formó su familia al lado de Adriana y me dieron un nieto maravilloso”.

En orden de aparición musical se presentaron para este homenaje, las voces de la escena local y nacional: Tríos de San Luis, Araceli Badillo, Beto Jara, Verónica Zamarrón, Sergio Terán, Yadira Álvarez, Jessy Rosales “Jessy Blues”, Alejandrina González, Betty Shamir, Adolfo Rodríguez y el Mariachi así es México, acompañados por Jorge Godoy.

Cortesía / Daniel de la Llera

Una parte emotiva del programa fue la proyección de un video con un recorrido y trayectoria de Daniel de la Llera, desde su natal Asturias, hasta su llegada en 1982 a México, su nacionalidad mexicana en 1994, su paso como empresario de la moda y la belleza, como director de Cultura en cuatro administraciones municipales, que culminan el año pasado con la entrega la “Real Orden de Isabel La Católica en grado Oficial”, otorgada por el reino de España.

Presentes en el evento, estuvieron amigos y conocidos de Daniel de la Llera, como los ex alcaldes Alejandro Zapata Perogordo y Octavio Pedroza, Luis Antonio Salazar, director del IPICYT (en donde Daniel fue titular de Comunicación), artistas como Vicente Guerrero, Lupita López-Wongñis y colaboradores cercanos del director de cultura municipal que lo han acompañado en un gran tramo de su vida.