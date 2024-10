“Hispanoamérica, canto de vida y esperanza”; la película que muestra quiénes somos

La doctora en historia Guadalupe Jiménez explica por qué vale la pena

Somos 500 millones de hispanohablantes con todo en común

Clara, precisa, con un tono que atrapa y una memoria de enciclopedia, la multipremiada y reconocida historiadora mexicana Guadalupe Jiménez Codinach invita a través de El Sol de San Luis, a la proyección de la película “Hispanoamérica, canto de vida y esperanza”, que será proyectada el sábado 26 de Octubre a las 19.00 horas en el ex convento de San Agustín en Universidad 540.

La obra, dirigida por el gran José Luis López-Linares, muestra la historia compartida de Hispanoamérica durante más de 300 años, a través del esplendor visual que constituye el patrimonio arquitectónico, pictórico, escultórico y musical de la época, aún vigente al día de hoy.

El director es un especialista en cine muy importante en España, en donde ha recibido tres premios Goya y otros tantos más, es muy famoso. La película no ha sido patrocinada por el gobierno ni por nadie, es una suma de personas que han querido apoyarla, son muchos, porque así tuvieron la libertad de hacer la filmación sin ninguna presión de tipo político, ideológico, de ninguna manera.

La doctora Lupita, como se le conoce, explica que López-Linares conoce México, su primer gran documental fue “Asaltar los cielos”, sobre el asesinato de Trotski, uno de los líderes de la revolución rusa y enemigo de Stalin, que lo condenó al exilio y lo puso en el punto de mira. El asesino se hace llamar Jacques Monard, pero en realidad se llama Ramón Mercader, hijo de un empresario catalán y de la agente soviética Caridad del Río, comunista convencido convertido en agente del KGB que creía que esta acción lo convertiría en un héroe.

Esta es la última obra de este director y lo que trata de mostrar es quiénes son los hispanoamericanos. Hicieron un viaje todo el equipo y él, que es un gran fotógrafo y director, por Perú, Bolivia, Santo Domingo, Ecuador, México y otros sitios. Y tiene un arte y una música muy especial, porque cuando uno la ve, se da una cuenta que en arte y música somos pueblos muy parecidos, hermanos realmente.

Amamos el baile, la fiesta, los colores, la música, y en eso somos muy parecidos. Es también parte de quiénes somos; por encima de la política, lo que se quiere explicar es que veamos qué nos une, aunque tengamos diferencias, y las tenemos, pero tenemos muchas cosas que nos hacen ser hermanos y no hemos olvidado. No nos conocemos. Hay una información de veras importante de muchas cosas que no sabemos.

Por ejemplo, hay una escena de unos niños estudiando violín en medio de la gran pobreza en Bolivia. No tienen para tener un violín, y con dos palitos, en una manita uno y otro en la otra, están todo el tiempo ensayando, hasta que algún día consiguen un violín. Y ahora hay 400 niños estudiando violín en medio de una gran pobreza.

Dice, la doctora Lupita que, uno va viendo todos estos esfuerzos de gente sencilla, que son realmente nuestros hermanos, y en eso debemos hacer énfasis; también vemos que todos somos muy fiesteros, todas las parroquias sacan sus patronos. Tenemos una fiesta del pueblo, tenemos una cantidad de tradiciones tan parecidas, y también se trata de conocernos.

Podemos tener diferencias con lo que dice la película, quizás, pero hay que verla, y realmente es una invitación a reflexionar. ¿Qué podemos hacer más de 500 millones de personas que hablamos español, y que tenemos una base común? Tenemos los pueblos originarios, sí, pero tenemos todos, tres siglos, 300 años de una base de mestizaje con el mundo hispano.

No lo podemos negar, porque hablamos español, porque tenemos la religión, la mayoría católica, otros serían otro tipo de cristianismo, pero igual todo eso nos viene como plataforma para entendernos. Esa es la idea. Hay que verla porque la belleza del arte, de la música, y los esfuerzos desde los más humildes, hasta todo tipo de esfuerzo, que nos ayuden a ver si podemos, también los mexicanos, interesarnos por nuestros pueblos hermanos.

Y además de todos los pueblos hermanos en Centroamérica y América del Sur, más de 38 millones de hispanohablantes, la mayoría mexicanos que están en los Estados Unidos.

Recomendó a los asistentes a que lleguen temprano porque a las 7 de la noche se cerrará la puerta del ex convento para empezar puntuales, tomando en cuenta las dificultades de la zona para localizar estacionamiento además de que habrá un desfile por Xantolo.

La doctora Guadalupe Jiménez Codinach, es historiadora mexicana y obtuvo su licenciatura y maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Además, obtuvo su doctorado en Historia por el University College, de la Universidad de Londres, en la Gran Bretaña. Realizó asimismo estudios en las Universidad San Diego de Alcalá y Universidad de California, San Diego, California. Fue profesora e Investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana durante once años; fue además profesora de la Universidad George Mason, Virginia, Estados Unidos, y de la Pontificia Universidad de México.

De 1987 a 1991, la profesora Jiménez Codinach dirigió el programa de Archivos españoles en la Biblioteca del Congreso en Washington D.C., cuyo fruto fue The Hispanic World 1492-1898/El mundo hispánico, 1492-1898. Washington, D.C.: Biblioteca del Congreso, 1994. Desde 1992, es asesora de Fomento Cultural Banamex, A.C., institucion en donde ha sido curadora de exposiciones históricas, entre ellas México: su tiempo de nacer, 1750-1821; México: los proyectos de una nación, 1821-1888; y America: Tierra de jinetes, esta última realizada en México y en Santiago de Chile.