Héctor Serrano presume consenso en reparto de comisiones entre partidos

El diputado Héctor Serrano Cortés, manifestó que el trabajo legislativo se caracteriza por el consenso y la transparencia y una muestra fehaciente, fue la aprobación por unanimidad de la integración de 27 comisiones luego de trabajos importantes donde prevaleció el acuerdo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), manifestó que “nos tomamos el tiempo necesario para lograr este acuerdo que nos satisface a todos, estamos actuando en congruencia buscando el consenso, darnos el tiempo. La prisa solamente la marcarán los tiempos reglamentarios, no más”.

“Tenemos el tiempo para poder discutir, para poder atender las peticiones de los señores diputados y por otro lado, la transparencia, que en mi caso tengo un compromiso para transparentar todo lo que son recursos públicos, el recurso del pueblo. Y estamos en este momento recibiendo la información que fluye de la Oficialía Mayor y de los órganos administrativos para conocer el estado en que se encuentra la administración del propio Congreso del Estado”.

El legislador Serrano Cortés, puntualizó que “las personas honramos los cargos, no al revés; nunca he creído que el número sea determinante para garantizar la voz y la presencia de una fuerza política”.

“Por ello, no observamos si son seis, si fueran siete, ocho, cinco fuerzas políticas. Para nosotros todos tienen relevancia e importancia, atender con prontitud lo que represente de interés para cualquiera de los diputados como pares que somos. Entonces, no tiene, me parece, mayor relevancia que sean seis las fuerzas que aquí se representen”, puntualizó.