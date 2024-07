"Hecho con las patas", programa de descuentos en Interapas: regidora

La regidora capitalina, María Eugenia Castro Anguiano, justificó su negativa de respaldar el programa de apoyo a la regularización de pago del agua, alegando que “está hecho con las patas”; indicó que es tiempo de trabajar, de priorizar lo técnico y no lo político.

En entrevista en las oficinas de regidores, en la Unidad Administrativa Municipal, la también presidenta de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, señaló que la Junta de Gobierno de Interapas debe hacerse responsable de las fallas técnicas y administrativas.

“Se pone como argumento el que la ciudadanía es la culpable, que el programa pasado no funcionó porque la gente no tenía dinero, cuando realmente no fue eso”, expuso.

La regidora indicó que con anticipación solicitó que el apoyo a usuarios irregulares con la promoción de un programa con incentivos fiscales fuera transparente, y que al Congreso del Estado se enviara la información como debía ser, para su visto bueno. “Pedí que se modificara la iniciativa antes de enviarla al Congreso, y no se hizo”, insistió la regidora.

“Está hecho con las patas, tal y como lo dije en la Junta de Gobierno”, indicó Castro Anguiano, quien lamentó la mala intención del comunicado elaborado por el Área de Comunicación de Interapas, donde se le expone como supuestamente estar en contra de apoyar a usuarios irregulares al igual que a los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, e inckusive a la Comisión Estatal del Agua, cuando no es así.

“Se mal informa a la ciudadanía; no les están diciendo las cosas como fueron realmente, creo que se tiene que priorizar más la operación técnica más allá de una operación política, que es lo que estoy viendo que se está realizando…”, sostuvo.

Asimismo, Castro Anguiano indicó que con respecto al caso de Villa de Pozos, hoy convertido en municipio, el tema del abasto de agua se abordó en asuntos generales durante la sesión de Junta de Gobierno de Interapas, aunque no entró en detalles.

