Hay tiempo todavía para traer más recursos a SLP: TTC

Los diputados federales de todos los partidos políticos que representan a San Luis Potosí, deben anteponer los intereses de la entidad y gestionar la mayor cantidad de recursos posibles en el Presupuesto de Egresos 2021, para que el daño por los recortes sea el menor posible y se puedan concretar los grandes proyectos que están en la agenda.

Así lo señaló el ex gobernador del estado y ex senador de la República Teófilo Torres Corzo, al añadir que el fortalecimiento presupuestal garantiza el desarrollo de proyectos y acciones a favor de los potosinos, por ello la responsabilidad que tienen los representantes populares es mayúscula.

Consideró que lejos de colores o ideologías partidistas, los diputados federales tienen, no sólo el reto, sino la responsabilidad de contribuir al desarrollo de San Luis Potosí, mediante la búsqueda de más recursos en lucha por el presupuesto que se aprueba en la Cámara Baja para el próximo año.

Torres Corzo señaló que no se puede soslayar que el 2021, será un año complicado, no sólo por la crisis sanitaria por el Covid-19, sino también por la situación económica que se ha visto impactada a consecuencia de los recursos que se han destinado al rubro de la Salud. No obstante, indicó que San Luis es un Estado fuerte que está en condiciones de enfrentar las adversidades y para ello, se requiere del apoyo y la unidad de sus diputados federales.

Expuso que “los legisladores deben ser aliados de San Luis Potosí, porque en la medida de que logren pelear un mayor presupuesto para el próximo año, el Gobierno Estatal tendrá más recursos para atender las demandas de los ciudadanos y sobre todo para desarrollar proyectos en materia de movilidad, salud, seguridad y educación”.

Torres Corzo aseveró que la gestión de un mayor presupuesto para el próximo año, no debe ser cuestión de interés personal, pues los diputados federales deben privilegiar el bien de San Luis Potosí, en razón de los grandes retos que se avecinan para generar mejores oportunidades de empleo, inversión y desarrollo económico. “No podemos olvidar que si le va bien a San Luis, nos va bien a todos”, agregó.

Teófilo Torres Corzo, reconoció el trabajo y esfuerzo del gobernador Juan Manuel Carreras, quien estará gestionado más recursos ante el Gobierno Federal para enfrentar los retos del próximo año, “por eso es importante que los diputados federales trabajen de la mano con el gobernador de San Luis Potosí, para obtener el presupuesto necesario que permita el desarrollo de obras y proyectos a favor de los ciudadanos”.

