Hay temor de abogado a enfrentar nuevo derecho

Recientemente el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una serie de iniciativas de ley que buscan atender diversos aspectos de la justicia mexicana, argumentos legales que son buenos pero si no van acompañados de la capacitación necesaria, resultan inservibles, consideró el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Carlos Arreola Sánchez.

Las cinco nuevas iniciativas del gobierno federal son para que el arraigo se amplíe para todos los delitos, eliminándose la restricción de sólo para la delincuencia organizada, otra tiene que ver con la intervención de la autoridad judicial federal para consentir la intervención de cualquier comunicación privada con carácter fiscal y electoral.

Local "No me voy, respeto investidura e institución": Vera Noyola

Asimismo con la ampliación de los plazos en los que un indiciado podrá ser detenido por el Ministerio Público, es decir 48 horas para que se ordene su libertad o se ponga a disposición de la autoridad judicial, de igual forma sólo se aplicaba en delincuencia organizada. Eliminar la presencia de los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas y modificar la cláusula constitucional que considera nulas, de forma automática, las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente.

Todo lo anterior consideró es positivo para el sistema penal mexicano, pero sino va acompañado de un plan y protocolo de capacitación para los abogados mexicanos, se convertirá en un fracaso como lo ha sido el mal nombrado Nuevo Sistema de Justicia Penal que algunos califican de propulsor de la impunidad “solo hay que tener cuidado de quiénes se van a encargar de aplicarlas, son reformas que se adecuan a la situación que prevalece a las condiciones de inseguridad, pero para que no fallen se requiere de que se atienda el perfil de las personas que tienen aplicar estas normatividades, que no deben ser al vapor porque luego la gente se espanta de que se crea un ambiente de impunidad, porque la gente dice, lo soltaron, no, lo que pasa es que se interpretó mal por la falta de interpretación de los encargados de impartir justicia”.

Sostuvo que no habrá éxito si no se atiende el factor humano “son buenas, no nos espantemos, se requieren, pero también que quienes las apliquen sean más competentes, la sugerencia es que se hagan iniciativas pero acompañadas de formación, porque hay arcaísmo también en el sector de los abogados, tienen un temor de enfrentar el nuevo derecho”.