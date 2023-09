Hay órganos, pero no insumos para trasplantes renales en el HC en SLP

Trasplantes de órganos se han visto retrasados en el hospital central "Ignacio Morones Prieto", afectando a más de una decena de usuarios que ya cumplieron con el protocolo de donación y quiénes en su mayoría tienen donante vivo emparentado, así lo denunció Marco Antonio Alejo Arriaga, abogado y representante de los pacientes afectados.

Y quien se presentó este jueves en Palacio de Gobierno para solicitar a la Subsecretaría de Gobierno del Estado una audiencia para atender las solicitudes de las personas afectadas, quienes llevan ya bastantes años a la espera de poder acceder a un injerto, en su mayoría por enfermedades crónicas renales.

"La verdad es una situación muy compleja, son muchos los pacientes de escasos recursos que están esperando su trasplante, la mayoría de ellas y ellos por enfermedades en los riñones y en el hígado. Muchos ya cumplieron su protocolo para acceder al trasplante por qué hay donador, sin embargo en el Hospital Central les argumentan que no hay insumos, quirófanos o especialistas por el momento para llevarlos a cabo".

Alejo Arriaga remarcó que muchos de estos pacientes, al no contar con servicio médico, han costeado de manera propia los gastos que requieren los estudios para aplicar a la donación, mismos estudios a los que son sometidos los donantes.

No obstante y pese a que han completado todo el proceso requerido, no han sido llamados por el área de especialidades.

"Muchos de los pacientes son de la Huasteca Potosina, sobre todo del municipio de Tamazunchale, otros de la zona altiplano y otros más de aquí de la capital, quienes ya cumplieron al menos un año realizando el protocolo con todos sus inconvenientes y gastos, y ni así han sido intervenidos".

En esta sentido Alejo Arriaga también señaló que al menos en este nosocomio hay 100 pacientes que están en lista de espera para acceder a donación ya sea de persona viva o donación cadavérica.

"Uno de los impedimentos es que nos mencionan que no hay o no se encuentra el personal adecuado para llevar dichos trasplantes, ni los recursos necesarios, ni insumos. Nosotros lo que pedimos es que se apoye a estos pacientes que buscan otra oportunidad de vida, ya que muchos mueren en la espera de ser trasplantados, pero lo peor es que muchos de ellos sí tienen quien les done y el proceso de espera se alarga a pesar de contar con esta oportunidad".

Por último el abogado exhortó al Gobierno Estatal a mirar a quienes necesitan de este apoyo, a quienes viven solo de tratamientos sustitutivos, para que se apliquen los recursos suficientes y puedan acceder a una nueva oportunidad de vida como lo es un injerto.

"Seguiremos cuestionando el acceso de los pacientes y usuarios de este hospital, con profesionales de la salud encargados de la procuración al sitio de toma de órganos es un asunto sumamente necesario".