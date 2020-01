Hay nueva delegada en el IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer una nueva rotación de funcionarios en el organismo sanitario, anunció cambios en las delegaciones de todo el país y se nombró a una nueva encargada de este sistema para el Estado de San Luis Potosí, se trata de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano.

Lo que hasta ahora se sabe de esta funcionaria es que cuenta con Doctorado en Alta Dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México así como Maestría en Ciencias de la Educación con enfoque a Investigación Educativa por la Universidad del Valle de México.

Se desempeñó como Directora de Educación e Investigación en Salud, así como Jefe de División de Educación en Salud en la delegación México Poniente del IMSS.

Aún no se ha dicho cuándo arribará a San Luis Potosí esta nueva encargada de la delegación estatal, que sustituirá a María Soto Romero, pero llegará a una institución que ha tenido fuertes deficiencias en los últimos meses, como escasez de medicamentos, no hay camas, sobresaturación de urgencias, no hay doctores, daños estructurales en los edificios que recientemente fueron remodelados y hasta problemas con las quimioterapias.

A nivel nacional, se indicó que tuvieron dos mil 637 registros en la plataforma de Internet. De éstos, un total de 984 aspirantes ingresaron todos y cada uno de sus datos personales y apuntaron los documentos que los validaban, que validaban el perfil que estábamos buscando, y además firmaron la aplicación.

Finalmente, después de la revisión de los perfiles para ver su elegibilidad, fueron 203 personas las que cumplieron con todos y cada uno de los requisitos.