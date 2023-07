Hay más empleos, pero con salarios que generan pobreza

Aunque ha crecido el empleo, pero éste genera pobreza ya que ofrece salarios precarios, por ejemplo en San Luis Potosí, tienen empleo un millón 149 mil personas, sin embargo sólo 119 mil tienen un salario formal digno.

Este martes Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, presentó la Escala de Trabajo Digno, misma que se obtiene con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); al respecto, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, destacó que si bien ha crecido la cantidad de empleos y la economía nacional después de la pandemia, también es cierto que crecieron los empleos con salario precario y el trabajo informal, entendido éste último como aquellos en los que no hay derechos laborales ni protección social para los empleados.

Local San Luis supera meta anual de empleo en primer semestre 2023: STPS De esta manera, aunque México es la economía número 14 en el mundo, hay 25.3 millones de mexicanos sin trabajo, 32.2 millones con trabajo informal, 8.6 millones sin salario suficiente, 8.1 millones con salario de sobrevivencia, y apenas 5 millones de personas con salario digno en el país.

En San Luis Potosí, hay 592 mil personas sin empleo, que incluye a 26 mil personas que necesitan empleo pero no lo han encontrado, un 2% de la Población Económicamente Activa (PEA); 144 mil personas que necesitan empleo pero no lo buscaron porque están desalentadas ya sea porque no hay un empleo acorde a sus capacidades, o no les conviene, equivalente a 10% de la PEA; y 422 mil personas que no pueden buscar trabajo porque realizan labores de cuidado en el hogar sin remuneración, equivalente a 23% de la población potencialmente productiva (más del 90% de estas personas son mujeres).

Respecto al millón 149 mil personas que cuentan con empleo, destaca que 53% tienen un empleo informal, es decir no cuentan con seguridad social, equivalente a 682 mil personas.

Del resto de trabajadores que sí cuentan con seguridad social, hay 171 mil que no cuentan con salario suficiente, es decir un 36% de los puestos de trabajo registrados en el IMSS, que perciben menos de 8 mil 600 pesos al mes; hay 177 mil personas con salario de sobrevivencia, que se refiere a quienes superan el umbral de pobreza pero no alcanzan un salario digno, es decir mayor a dos canastas básicas pero menos de 20 mil pesos al mes, y equivale a 37% de los puestos de trabajo registrados en el IMSS; hay sólo 119 mil personas con salario digno.

En los trabajadores con salario digno están 84 mil que perciben entre 20 mil y 40 mil pesos al mes, y equivale a un 18% de los puestos de trabajo registrados en el IMSS; y apenas 35 mil personas con salarios altos mayores a 40 mil pesos mensuales, que equivalen a un 7% de los puestos de trabajo registrados en el IMSS.

De esta manera, Gómez Hermosillo insistió en que a pesar de que se han generado más empleos en el país, las condiciones laborales no cumplen con el derecho humano al trabajo digno, pues lejos de mejorar las condiciones económicas de las familias, generan pobreza y apuntó que los programas sociales “no pueden sustituir al trabajo como vía de solución a la pobreza”, pues además, ningún programa cubre el ingreso que falta para superar el umbral de la canasta básica.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone en lo inmediato, que las autoridades culminen con la recuperación del salario mínimo para que en 2024 éste sea suficiente para dos canastas básicas; que las empresas adopten el compromiso del salario digno mínimo 8 mil 600 pesos libres al mes; y que se aplique la reforma laboral eliminando los contratos de protección y fomentando la democracia sindical.

Como medidas urgentes para la inclusión de mujeres propuso la creación de un sistema de cuidados para facilitar su participación en el mercado laboral, y una política de primer empleo para jóvenes.

Entre las acciones a mediano plazo destacó la creación de un sistema de salud con cobertura universal para que el acceso no esté condicionado al trabajo, y que se pueda eliminar poco a poco la cuota patronal a las empresas para que se pague con impuestos generales.