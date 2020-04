Hay manejo inadecuado de material médico utilizado en personas con Covid-19: diputado

En estos momentos de contingencia sanitaria por el COVID-19 se ha observado que algunos productos hospitalarios como cubrebocas y guantes, son depositados a la basura doméstica y manejados de manera irregular al momento que son recolectados por el sistema de basura municipal.

Por ello, es necesario establecer una legislación que permita su regulación y sobre todo evite que sean un factor de riesgo para la salud de las personas, dijo el diputado Cándido Ochoa Rojas, presidente de la Comisión de Ecología en el Congreso del Estado, quien anunció que presentará una iniciativa para garantizar el manejo diferenciado del material médico que es utilizado para la atención de personas con enfermedades contagiosas.

El objetivo es prevenir que sean un factor de riesgo para la salud de la población y principalmente para los pepenadores de la basura doméstica.

Señaló que es necesaria la regulación de estos desechos hospitalarios “para que no contaminen, pues el problema es cuando salen de los hospitales, porque se genera un foco de infección, por eso, estoy por presentar una iniciativa que regule estas actividades para que estos residuos sean separados hasta el final y no que se mezclen con la basura ya que es un problema de salud que existe y que no está regulado”.

Reconoció que actualmente existe un mal manejo de estos residuos hospitalarios, “lamentablemente se mezclan ante la falta de regulación y los camiones de basura los revuelven, luego de haber salido de los hospitales”.

El legislador Cándido Ochoa, destacó que esta es una responsabilidad que le compete a los ayuntamientos pues son los responsables de la separación de la basura hospitalaria, sin embargo ante la falta de regulación es necesario impulsar una iniciativa para que los desechos sean atendidos de manera separada para que no se mezclen con la basura doméstica.