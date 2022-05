Hay incredulidad en que la Guardia Civil marque un cambio en materia de seguridad: Priego Rivera

Con reserva, tomó el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, la llegada de la Guardia Civil, pues comparó que la situación de seguridad en el país no ha tenido mejorías reales con la Guardia Nacional.

Este lunes entrará en funciones la Guardia Civil en San Luis Potosí, corporación que será el par estatal de la Guardia Nacional, inclusive asumirá algunas funciones que antes realizaban sólo las corporaciones federales, como el combate al crimen organizado.

Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí / Norma Rivera

Al respecto, Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, reconoció que hay cierta incredulidad respecto a que la Guardia Civil realmente marque un cambio en materia de seguridad, pues cuestionó por ejemplo, si a raíz de la llegada de la Guardia Nacional ha mejorado la situación en el país, a lo que él mismo respondió: "ha aumentado el número de muertos".

En ese sentido, dijo considerar que es necesario un cambio de estrategia en el combate a la delincuencia en el país, "porque si la política nacional es 'abrazos, no balazos', los malhechores te van a dar balazos, no abrazos".

Destacó que mientras no haya una labor de inteligencia y que los oficiales tengan órdenes de combatir frontalmente la delincuencia, no se percibirá un cambio; comparó que por ejemplo "podemos ir añadiendo capas y capas de pintura, pero los pintores saben que si no hay un fijador, se va a descascarar", lo mismo sería si aumentan las fuerzas policiacas pero no hay un cambio en la estrategia.

Finalmente, Priego Rivera reconoció que esta postura puede resultar "chocante" o incómoda, pero explicó que "si realmente viéramos resultados aplaudiríamos, pero nos hemos vuelto incrédulos"