"Hay falta de acompañamiento por parte de autoridades": familias de potosinos desaparecidos

Hay elementos para presumir violación a los derechos humanos de las víctimas indirectas de la desaparición de cuatro jóvenes potosinos en Jalisco, indicó Alejandro García Alvarado, tercer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Este domingo se cumplieron dos meses desde que Alan Michel Martínez Vargas, Jorge Rodríguez Ortiz, Israel Andrade Hernández y Calep Adonaí Maldonado Moncivais desaparecieron en Tonalá, Jalisco, cuando se dirigían a Lagos de Moreno por cuestiones de trabajo.

En estos dos meses, las familias de los jóvenes no solamente han enfrentando la angustia de no saber dónde y cómo se encuentran, sino que además han denunciado falta de acompañamiento por parte de las autoridades; al respecto, el Tercer Visitador de la CEDH informó que hace dos semanas, cuando se manifestaron familiares y amigos en San Luis, se les tomó la queja y después de recabar testimonios e información, el viernes pasado se envió a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco para que haga lo conducente, puesto que los presuntos responsables son de aquel estado.

Adelantó que por la información recabada, se presume violación a los derechos de las víctimas indirectas, ya que tienen derecho a que se les proporcione un representante jurídico victimal -con el cual los familiares han denunciado que no han podido contactarse-, tampoco se les ha dado acceso a la carpeta de investigación, y la Fiscalía no ha tenido eficacia en sus invetsigaciones, por lo que no han tenido acceso a la justicia y la verdad.

Explicó que una vez recibida la queja, la Comisión de Jalisco podrá requerir un informe pormenorizado a las autoridades involucradas, como son la Fiscalía y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que demuestren si han dado atención a las familias de los jóvenes y de qué manera lo han hecho.

García Alvarado indicó que por instrucciones de la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, se le dará acompañamiento a las familias de los jóvenes y se mantendrá el contacto con sus homólogos de Jalisco para darle seguimiento al caso.

