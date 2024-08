Hay estabilidad y justicia laboral en San Luis Potosí: Néstor Garza

Néstor Eduardo Garza Álvarez es directo: sólo tengo un padrino político que es Ricardo Gallardo Cardona, el jefe, el que me invitó a la administración pública y con trabajo, mucho trabajo, hemos logrado colocar a San Luis Potosí donde no había estado, con justicia laboral, estabilidad y visión de largo plazo en los proyectos y acciones.

El secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado no aparenta los 36 años que tiene; la cerrada barba y el traje moderno, lo hacen lucir como ejecutivo de una de esas grandes empresas con cuyos representantes tiene que lidiar para defender los derechos de las y los trabajadores.

Pero tiene claro dónde está el piso, del que no despega los pies. La grilla política la mata con trabajo, no hay de otra, con disciplina diaria. Y el resultado es una Secretaría eficiente, de continuidad, que logra resolver los conflictos antes de que crezcan y ha logrado que el gobernador no tenga un problema laboral.

Toca todos los temas en una entrevista realizada en las oficinas de El Sol de San Luis, “pregúntame lo que quieras”, le dice en confianza al reportero.

En el corto plazo, adelantó, enviará al Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública en términos de las facultades de la Secretaría: ya se actúo para aplicar sanciones mediante los decretos administrativos publicados en el Periódico Oficial, con buenos resultados, pues la informalidad ha disminuido como nunca.

“Somos el segundo estado que más ha disminuido su informalidad en los últimos tres años. Como ya vimos que esto rindió resultados, tenemos que institucionalizar la política para que esté el gobierno que esté, se logre consolidar; el volumen de conciliación laboral es alto, tenemos el 89.7% de conciliación laboral en el estado, es decir, prácticamente nueve de cada 10 asuntos que se atienden en el Centro de Conciliación, se resuelven de forma expedita en 18 días como máximo”.

“Somos pioneros con el gobierno de la República. Instalamos la Comisión Nacional de Centros de Conciliación, donde todos los centros de conciliación de los estados y el federal convergen para implementar políticas públicas y eso lo hicimos nosotros con el gobierno de la República, se hizo aquí en San Luis Potosí el año pasado, en junio, con el actual secretario ya nombrado que va a continuar como secretario del Trabajo Marat Bolaños”.

Néstor Garza se va como hilo de media en los objetivos alcanzados; “retomamos la Confederación Nacional de Secretarios del Trabajo, y los resultados se van a dar en la medida que se le den continuidad a los proyectos, porque son cambios profundos, estructurales y de cultura”.

Anunció el innovador programa “El profe de la chamba” y lo explicó: vamos a sacar una serie muy al estilo de las plataformas on demand, pero va a vivir en las redes sociales y en YouTube; esta serie va a estar integrada por diferentes capítulos que se va a llamar el profe de la chamba porque van a ser los actores del mundo del trabajo los que le enseñan a los jóvenes, a las personas buscadoras de empleo, desde cómo conseguir trabajo hasta cuáles son las medidas de seguridad que deben tener en los centros de trabajo”.

“Vamos a estar hablando con líderes sindicales, con empresarios, con directores de recursos humanos, directores de seguridad y salud en el trabajo, médicos laborales, psicólogos laborales, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y por eso le vamos a llamar el profe de la chamba porque ahí vas a poder resolver dudas: estamos en edición de los primeros cuatro capítulos con actores tan importantes como el presidente del club Atlético San Luis Jacobo Payán Espinosa, el presidente de la Canacintra Gerardo Bocard, el director de Recursos Humanos de BMW Daniel Bollinger, entre otros.

El secretario del Trabajo expuso que la estabilidad laboral es producto de una reforma en la materia donde le devuelve al trabajador sus derechos, “en San Luis Potosí logramos llevar un diálogo con las centrales obreras, con el sector empresarial, para que permitieran el tránsito en esta nueva realidad laboral, que no busca una paz laboral impuesta, sino busca una estabilidad laboral por consideración”.

“Es decir, que todos los trabajadores, todas las voces sean tomadas en cuenta. Construyes, ya no tienes una simulación de paz laboral, tienes una estabilidad con las y los trabajadores. Que va a haber quejas, que va a haber a quién no le gustaría ganar más y muchos descontentos, sí, por supuesto que puede pasar eso, ¿no? Y eso es el día a día desde hace 18 años que no se tiene huelga en San Luis Potosí”.

“Con la reforma laboral, se toma en cuenta para esa construcción de estabilidad laboral, a las y los trabajadores de los centros de trabajo que tienen voto para la firma de contratos colectivos, para las negociaciones salariales, las negociaciones de condiciones generales de trabajo de todo el contrato colectivo, etcétera”.

“La etapa que se abre a partir de esta reforma laboral para todo el país, es que los trabajadores se pueden organizar y decidir si quieren renunciar a la representación sindical que tienen, porque no hay una efectiva representación, y buscar otra o organizarse para tener una organización independiente”.

El secretario Néstor Garza dijo que en San Luis hay casos; el caso de Goodyear, por ejemplo. Fueron apoyados por una organización civil sin fines de lucro que se llama Casa Obrera, es un caso emblemático, estuvimos apoyando la asesoría, el proceso, sobre todo con este mecanismo laboral de respuesta rápida que hubo, donde el gobierno de Estados Unidos impone una queja al gobierno mexicano”.

A estabilidad laboral ha traído a San Luis mejoras salariales, mejores condiciones. A nosotros, a la Secretaría del Trabajo, nos llegan muchos trabajadores que sienten que violentan sus derechos. En algunos casos es cierto, en algunos otros no, nosotros nos activamos, inspeccionamos y reivindicamos los derechos, y en algunos casos también sancionamos a los centros de trabajo porque lo hacen con toda la intención”.

Néstor Garza es de palabra fácil, accesible, seguro de que la lealtad y el trabajo siempre triunfarán en todos los aspectos de la vida.

Lee más de El Sol de San Luis

Local TEE ratifica triunfo de Clara Castro en Axtla de Terrazas

Deportes Hospital Central, campeones de la Liga Veteranos del Potosí