Hay descontrol en la procuración de justicia: diputado 

El diputado Edgardo Hernández Contreras señaló que la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola como fiscal anticorrupción, solo reafirma el descontrol que existe en el tema de procuración de justicia en San Luis Potosí.

“Resulta ilógico que una persona capacitada y honesta como Jorge Vera, fuera exhibido en un puesto donde le negaron el equipo y recursos para poder desempeñar su trabajo, en contraparte a las presiones que dirigían en su contra al pretender obligarlo a atacar desde su puesto de fiscal contra los enemigos políticos del Gobierno, situación que pudo sortear sin desgastarse hasta que les tiró el cargo”, señaló.

El diputado Hernández Contreras expuso que “una realidad para cualquier asunto penal o de cualquier índole legal es que las víctimas y presuntos responsables tienen derecho a una defensa, y mas con el nuevo sistema de justicia en México, lo que deriva en que las personas capacitadas para puestos en la fiscalía deben estar preparadas no para las persecuciones políticas, sino por el contrario, para procuración de justicia y mucho en función a reparación del daño y conciliaciones entre ciudadanos”.

Lo anterior derivaría en un Estado Potosino mas armónico y en paz, dejando la mayoría de recursos tanto económicos como humanos de la Fiscalía General del Estado dirigida a combatir el verdadero crimen que amenaza a nuestro San Luis Potosi, y que es el tipo de delitos que han dejado muertos y balaceados por todos lados, lo que pareciera ya estar fuera de control, señaló el diputado Hernández Contreras.

Advirtió que “desde el Congreso del Estado estaremos vigilantes para que el sistema anticorrupción del Estado sea conformado por profesionales en la materia y no por títeres que lleguen al cargo tan solo para satisfacer las venganzas políticas del Gobernador, por lo que la terna que envíe el ejecutivo, no será esa marioneta que pueda mover a su antojo junto con Federico Garza, que desde luego, no permitió que eso pasara Jorge Alejandro Vera Noyola”.