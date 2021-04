Hay desabasto de 30% en fármacos: Canaco

Es común que durante la temporada invernal se genere un desabasto de medicamentos en las farmacias, el cual para el mes de abril comienza a regularse; sin embargo este año no ha sido así, pues se mantiene un desabasto del 30 por ciento de manera general, que incluso ha sido mayor al que se había tenido en años anteriores en el mismo periodo.

Informó lo anterior Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de Farmacias de la Canaco-Servytur, quien comentó que, cuando en el sector público hay desabasto y no se surten las recetas completas a los pacientes, estos tienen que recurrir a las farmacias, generando una mayor demanda en el mercado privado, esto aunado al Covid-19 ha provocado que se genere un desabasto de medicamentos en las farmacias.

Explicó que el desabasto ha sido muy general, por la pandemia en meses anteriores hubo escasez de algunos medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas causados por el Covid-19, como el Paracetamol, pero con el tiempo se pudo regular el abasto de estos. No obstante, ahorita ya hay escasez de otros fármacos, como el Enalapril, no hay Metformina con Glibenclamida, de repente hay faltante de Metamizol, etc.

Manifestó que se ha vuelto muy común que en unos meses haya faltantes de algunos medicamentos, y después vuelven a surtirlos, pero cuando ya hay disponibles algunos empiezan a faltar otros, porque no hay disponibles algunas sustancias para producirlos.

“El abasto del medicamento ya está muy irregular, hay mucho faltante. Siempre en los meses de diciembre a febrero, y parte de marzo, hay escasez por fallas en la producción de los laboratorios, debido a que la demanda es mayor en ese periodo, pero ahorita hay mucho mayor desabasto”, expresó.

