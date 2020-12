Hay cortes de cabello que nunca pasarán de moda; 68 años de peluqueros

Hoy en día los hermanos Méndez, se han tenido que adaptar a las modas de los jóvenes

Entre algunos espejos que han sido testigos de cientos de miles de rostros, se encuentran los hermanos Méndez López, quienes desde hace más de 68 años se dedican a acicalar y dar forma a diversos tipos de cabelleras con la magia que crean a través de máquinas, navajas y tijeras.

Corte “fade”, “buzz” o “militar”, son algunos de los estilos que han realizado durante décadas en este distintivo negocio, local que continúa vigente en la cotidianidad potosina.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El trabajo de estos dos hermanos comenzó cuando Enrique Méndez López, ahora de 77 años de edad, era boleador de zapatos en esta icónica barbería a la corta edad de 11 años, en la cual aprendería con tiempo el oficio de barbero y peluquero a los 14 años de edad. Posteriormente una oportunidad caería en las manos de Enrique, cuando el padre del dueño original (ya fallecido) le ofrece traspasar su negocio, para así convertirse en la cabeza principal de este lugar distintivo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Yo empecé de empleado en el año 1959, pero la peluquería inició desde el año 1952. Después de años de estar viendo y practicando el oficio, cuando tenía tiempos libres donde no boleaba zapatos, me dejaban practicar algunos cortes. Pero no fue hasta los 16 años de edad que me permitieron realizar mi primer corte de cabello, para así comenzar el oficio que me respalda en la peluquería desde hace 54 años”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Este peluquero de trayectoria, indica que el método de enseñanza era simple y constaba de ponerse atrás del barbero y observar todos los movimientos, cada corte, despunte y forma.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Antes se utilizaba la herramienta de mano, es decir, las máquinas para rebajar el cabello eran manuales y no eléctricas como las de ahora. Un corte de cabello podía tardar un poco más de 30 a 45 minutos, pues trabajar con máquinas de mano requiere de mucho tiempo. Ahora un corte por más complejo que sea no te lleva ni 20 minutos”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Herramienta antigua que aún Ernesto y su hermano Alfonso de 79 años de edad, utilizan con su clientela actual, máquinas de acero que han cortado el cabello de gran cantidad de personas que se dan cita de manera rutinaria, en la peluquería de los Méndez.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Y a pesar de todos estos avances en las herramientas de trabajo, hoy después de más de 60 años aún hay cortes de cabello que continúan vigentes, “De ley el corte natural se sigue pidiendo, el cuadrado y redondo también, el corte escolar es uno de los más pedidos. Los tradicionales son los que nunca pasarán de moda”, indicó Ernesto.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Por otro lado estos dos hermanos, también se han tenido que adaptar a las nuevas modas, los jóvenes piden otros tipos de cortes más elaborados y mucho más vistosos, que en algunas ocasiones hasta requieren decoraciones. No obstante, con el pasar de los años han aprendido de todo, para así mantener satisfecha a su clientela.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sin embargo, ellos tienen estilos de cortes de cabello por los que abogan, pues dicen son clásicos y nunca pasarán de moda, “El corte natural es nuestro favorito, se puede realizar con la máquina de mano o eléctrica, ese es el que nos gusta más”. En barbas los estilos son más estrictos, pues sólo trabajan un poco de desvanecimiento, perfilado de candado o cuadrada, todo al estilo de la vieja escuela, en las tradicionales sillas “colombia”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Ya sea recostado o ligeramente inclinado, según el cliente lo solicite Ernesto y Alfonso acomodan estas sillas especiales para delinear la barba de sus visitantes, sillas que han acompañado la historia de este sitio desde que se aperturó.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Vienen clientes a que les cortemos el bigote y le demos forma a la barba, primero se rebaja la barba con máquina, y luego metemos la navaja, la cual sabemos manejar y afortunadamente nunca hemos tenido algún accidente”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En cuanto a las navajas pueden ser desechables o de acero inoxidable, pero estos expertos en la materia mencionan que por higiene actualmente utilizan las de una sola rasurada. Anteriormente estos aditamentos para delinear y rasurar eran de marcas europeas, pero el mercado se fue diversificando tanto que, ahora son de un solo uso y provienen de diferentes partes del mundo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Los costos de cada uno de los servicios que ofrecen son accesibles, tomando en cuenta que es atención dedicada y 100 % personalizada. Cortes de cabello y rasurada en 90 pesos,Tapaplana (levantamiento de copete) en 100 y corte de bigote en 50 pesos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Al día pueden llegar ha atender de 10 a 20 personas, y en todos estos años de desenvolverse en el oficio de la peluquería y barbería Enrique menciona que son miles de personas a las que han brindado sus servicios y cree que pueden ser más, pues ya hasta perdió la cuenta.

Estos trabajadores hermanos, en sus manos poseen el don de crear magia en la cabellera de las personas, que en búsqueda de identidad y belleza acuden con ellos para dar estilo a su rostro. Orgullosos se muestran Enrique y Alfonso, pues mencionan que esta barbería y peluquería ha sido su vida entera, negocio que les ha permitido días de plenitud y satisfacción.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Pese a la crisis del Covid-19, la cena del día 24 no faltará

Local Ser cerrajero requiere de tolerancia y calma; precisión, la clave