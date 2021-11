Hay comunidades rurales en la Huasteca donde no llegan los apoyos

CIUDAD VALLES, SLP.- Existen localidades en la Huasteca Potosina, las que no son aún tomadas en cuenta por el Gobierno, la mayoría son pequeñas, con sólo 10 o 12 habitantes, que carecen de los servicios básicos y hasta donde no llegan beneficios de la Federación y el Estado, porque no han sido tomados en cuenta.

Estos son de las etnias tének de San Antonio y Tanlajás, lo cual por mucho tiempo ha señalado Abundio Bernal, a los que se les conocer como los olvidados por el gobierno porque hasta la fecha ninguna de las nuevas autoridades, han ido a conocer la situación en que viven, así como necesidades que enfrentan para dar el apoyo requerido y mejoren sus condiciones de vida.

Son familias que viven en comunidades de apenas 4, 7 y hasta 12 personas que tal vez es la razón, de que no sean tomados en cuenta, lo grave es que a esos lugares no llegan los apoyos, y ni el INPI o INDEPI saben de esto, la mayoría de las dependencias no saben de la existencia de estas localidades olvidadas, que han sobrevivido a través de los años como han podido.

En esos lugares se dedican al corte de caña para la producción de piloncillo, viven de las tareas, y lo que ganan, muchas de las veces no les alcanza para darles a sus familias lo que requieren, no saben de la existencia de las escuelas, y no saben leer ni escribir.

Ni en tiempos electorales los candidatos se presentan en estas localidades rurales, donde viven los pobres más pobres de México, son pocos los integrantes que viven por cada comunidad y su ilusión es que algún día el gobierno voltee a verlos y dejen de ser considerados como los olvidados por los políticos así como de los gobernantes, porque quieren cambiar su modo de vida.

Esto demuestra que el Gobierno federal de la 4T, desconoce la realidad en la que viven algunos mexicanos, que continúan en la pobreza y en la marginación por el olvido que por décadas han enfrentado de parte de las autoridades, la ubicación de las mismas es en la Huasteca Centro, que en estos tiempos, siguen viviendo sólo de milagro y como pueden.

