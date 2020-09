Hay buen panorama para las negociaciones contractuales de 2021: CROM

A pesar de la crisis económica, causada por el Covid-19, se proyecta un buen panorama para el 2021 en el tema de las revisiones y negociaciones de los contratos colectivos, con las empresas afiliadas a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en San Luis Potosí, pues este año todas cumplieron con este proceso y se lograron incrementos en salarios y prestaciones para los trabajadores.

Así lo manifestó el secretario del interior de la Central Sindical, César Lara Rocha, quien destacó que afortunadamente no se ha tenido negativa de parte de las empresas, de llevar a cabo las revisiones en este año; aproximadamente el 80 por ciento de éstas se realizaron entre los meses de enero y marzo, el resto a lo largo del año, y concluirán con este proceso a finales de septiembre.

En ese sentido, comentó que las pocas revisiones que han tenido en estos últimos meses fueron muy favorables, y se lograron incrementos parecidos a los que se tuvieron a inicios de este 2020, hasta por arriba del 4.5 por ciento en el salario y de 1.5 y 2.0 por ciento en prestaciones.

“Aunque tendremos algunas revisiones de contrato todavía en estas últimas semanas, la verdad es que no ha sido tan complicado como lo hubiéramos imaginado, las empresas están preocupadas porque no se les vaya la gente”, expresó.

De igual forma, explicó que como sindicato ya comenzaron hacer las solicitudes para las revisiones de 2021, a las empresas con las que tienen contrato colectivo, pues la Ley Federal del Trabajo establece que hay que enviar una solicitud por lo menos 60 días antes de la revisión de contrato integral, o 30 días antes cuando es un tema de revisión salarial.

“Un panorama negativo sería que se negaran a las revisiones, porque las empresas no tuvieron negocio este año y por ende no generaron dinero, pero afortunadamente no lo hemos tenido. Ya empezamos el proceso de enviar la solicitud para la revisión del próximo año, y hasta la próxima semana concluiremos las revisiones de este año”, añadió.

Finalmente dijo que con estas revisiones se benefician a más 50 mil trabajadores sindicalizados, y reiteró que confían que ninguna empresa se niegue a llevar a cabo este proceso de revisión y negociación el próximo año, debido a la crisis económica que dejó la pandemia.

