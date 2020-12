Hay 70 proyectos a la espera de los programas municipales: Canadevi

Aproximadamente 70 proyectos de nuevos desarrollos habitacionales se encuentran pausados, porque están a la espera de la aprobación de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y del Centro de Población de San Luis Potosí.

Señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Julián Ramírez Abella, quien destacó que aprobar los programas municipales ayudarán a tener más competencia, pues actualmente en la entidad potosina hay muy poca, y eso le da un "abanico" más pequeño de opciones de vivienda al comprador; en cambio, con mayor competencia de desarrollos habitacionales habrá una gama más amplia de opciones, y eso contribuirá a generar mejores ambientes dónde posiblemente se tendrán precios más accesibles para adquirir un patrimonio.

"Nosotros tenemos conocimiento de que alrededor de 60 u 70 proyectos están en consulta pública en el IMPLAN dentro de los programas municipales, y esos proyectos están detenidos por el tema de que no se han autorizado los programas municipales. Insisto que con esto se podría detonar la generación de empleos de manera importante en la entidad", expresó.

Por otro lado el empresario reconoció que, aunque fueron pocos, hubo desarrolladores que se vieron afectados con los cambios que se hicieron a los programas municipales, pues algunos ya tenían terrenos adquiridos para desarrollar vivienda y con las modificaciones es probable que ya no puedan construir en esos espacios. No obstante, aclaró, estos cambios fueron por un bien común y en pro de un crecimiento ordenado de la ciudad, y no por cuestiones autoritarias.

Asimismo, dijo, es muy importante este programa porque el próximo año también será muy complicado, con recortes presupuestales tanto estatales como municipales.

"Fueron sólo uno o dos casos los afectados, en realidad todos los desarrolladores de Canadevi están contemplados en los programas, y están a la espera de que se aprueben para que puedan empezar a dar una reactivación económica.

La industria ya funciona a su ritmo y el único revulsivo que creemos que puede tener la ciudad es la parte de construcción y de vivienda, pues puede dar una generación de empleos muy grande y una gran derrama económica que podría ayudar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas" comentó.

