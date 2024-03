Hay 10 mil soledenses con discapacidad auditiva; ¿cómo identificarla?

En Soledad de Graciano Sánchez existen al menos 10 mil personas con discapacidad auditiva, según la información proporcionada por Data México de Gobierno Federal, una plataforma de contenidos relacionados con ciudades, lugares e industrias.

Un contexto que obliga a la población y a las autoridades de salud, estar atentos y alertas para detectar a tiempo eventuales problemas de audición y empezar a tiempo el tratamiento.

Así lo señaló en entrevista, audiopeotesista María Isabel Correa Enríquez, quien a colaborado conjuntamente con el Sistema DIF Municipal para la atención de los usuarios que viven con sordera y quien informó que la sordera representa una de las discapacidades más comunes en la población infantil y por ello su detección oportuna es esencial.

“El mayor problema que comenten los padres de familia, es que siempre se confunde con no ponen atención y por eso los niños no entienden, pero un punto muy importante al momento en el que no están entendiendo es analizar si ellos te piden que les repitas, son señales que parecieran obvias pero que muchas familias detectan muy tarde”.

Correa Enríquez también señaló que la sordera se presenta en los adultos mayores, y esta es más notoria por que gritan al pensar que no se escuchan, suben el volumen de la tele y de las bocinas, o hasta dejan de hablar para no causar problemas a alguien.

Por lo que es necesario que, ante cualquier duda, niños y adultos sean sometidos a un estudio de audiometría para saber si se está perdiendo capacidad del oído.

Este estudio, señaló la experta es un examen que se realiza para analizar la capacidad de escucha del oído y se realiza a través de un diapasón en donde se analiza la conducción del sonido, a través de la estructura ósea del mismo.

“Estos estudios son muy beneficiosos, ya que hay que detectar tiempo todas las pérdidas auditivas, pues estas siguen avanzando y entre más temprano mejor para tratarlo. Hoy día desde el nacimiento ya se hace el tamiz auditivo y de ahí en adelante todas las personas nos tenemos que hacer la audiometría una vez al año para revisar nuestra audición y en cuanto se detecte una pérdida auditiva poder utilizar aparato”.

Por último y referente a los aparatos auditivos, Correa Enríquez remarcó que hoy día la tecnología ha transformado su uso y ahora se usan dispositivos digitales, que permiten a las personas con sordera, escuchen aún con más claridad los sonidos.

“Los aparatos que nosotros manejamos son digitales esto significa que cada una de las frecuencias que las personas escuchamos la suben al nivel de una audición normal , similar a una audición normal, eso permite que cada uno de los sonidos los escuche tal cual debe ser”.