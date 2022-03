Hasta el momento, ninguna intervención en el mercado "Hidalgo": locatarios

Aunque todavía no se cumple ni un mes de la promesa del alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos de rehabilitar el mercado “Miguel Hidalgo”, los locatarios aseguran que hasta el momento no han notado alguna intervención. “Hasta no ver, no creer”, dicen.

A principios febrero, hubo una primera reunión con el jefe de la comuna y para finales del mismo mes, se realizó una más; en ésta última se prometió inclusive que se destinaría hasta un millón 700 mil pesos para la rehabilitación y mantenimiento de ese centro de abasto, ubicado en pleno Centro Histórico.

En un recorrido, se pudo constatar que las condiciones del inmueble permanecen igual; varios locatarios indicaron que solamente se ha acudido a sanitizar los pasillos, sí se ha mejorado la limpieza -inclusive al exterior-, y se les ha proporcionado cloro y otros productos para la limpieza interior de cada uno de los locales.

Sin embargo, en lo que se refiere a la rehabilitación prometida, hasta el momento no hay alguna intervención, con excepción del arreglo de una de las puertas de acceso, que estaba desnivelada y a punto de caer; asimismo, aseguran que la directiva de la Unión de Locatarios no les ha detallado qué se va a hacer. “Pues hasta no ver, no creer”, mencionó uno de ellos.

El mercado “Miguel Hidalgo” cuenta con más de 70 años de actividades, y según lo externado por la autoridad municipal, se proyecta convertirlo en una atracción para turistas; en una primera etapa, de acuerdo con lo ofrecido, se pintará el interior y el exterior del inmueble, se renovarán los sanitarios, se limpiarán y repondrán vidrios en los ventanales, así como se renovará el sistema de alumbrado, entre otras acciones.

