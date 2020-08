Hasta con una moneda puedes contagiarte de covid: Olga Regina

Aunque cinco integrantes del Poder Judicial fueron detectados con Covid-19 al mismo tiempo, la magistrada presidenta, Olga Regina García López, descartó que se haya presentado un brote.

Luego de reincorporarse a sus actividades presenciales este martes, la presidenta del Poder Judicial participó este miércoles en la mesa de seguridad; al salir de dicha reunión, indicó que tanto ella como otros cuatro trabajadores de Presidencia y Secretaría que fueron detectados con Covid-19, se reintegraron a sus actividades presenciales.

Manifestó que tanto ella como los otros cuatro trabajadores cursaron la enfermedad asintomáticos, por lo que al cumplirse los 15 días en aislamiento, se reincorporaron a actividades presenciales; hasta ahora, la presidenta es la única magistrada que ha contraído coronavirus, además de alrededor de 10 trabajadores.

García López señaló que el coronavirus no ha generado rezago en el Poder Judicial, "está el periodo vacacional escalonado, pero no implica rezago, como no cerramos, se siguieron recibiendo demandas en todas las materias".

Luego de su experiencia con el Covid-19, la magistrada destacó que se trata de una enfermedad real, por lo que llamó a la población a seguir todas las medidas de prevención, "hay que tomar todas las precauciones, porque a pesar de que yo siempre traigo mi cubrebocas, me lavo las manos, uso el gel... uno no sabe, a veces hasta con una moneda o algo que uno llegue a tocar".