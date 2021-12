Hackean cuenta de Whats App el diputado Alejandro Leal

El diputado Alejandro Leal Tovías, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, por lo cual alerta a no establecer ninguna comunicación y hacer caso omiso de mensajes que pudieran ser enviados desde dicha aplicación.

“Hoy en la madrugada, cerca de las 6 de la mañana, fue hackeado mi WhatsApp y me entere porque algunas personas que son mis contactos me empezaron a llamar porque lo están empezando a usar para solicitarles dinero, que se les deposite en alguna cuenta y es un fraude a través del hackeo del WhatsApp”.

Pidió no establecer ninguna comunicación ni proporcionar ningún tipo de dato, ya que se tiene conocimiento de que quienes realizan hackeos de dichas aplicaciones, buscan extorsionar o engañar a los contactos para obtener recursos económicos, por lo cual ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Lo que estoy haciendo en este momento es presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, para denunciar este tipo de cosas, ya me comuniqué a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad, me dicen que es algo que está empezando a llegar hace tres o cuatro días, con el tema de los aguinaldos y esto para sorprender a la gente, desgraciadamente quien lo hackeo lo va a estar usando durante 7 días, yo no puedo usarlo para que hagan caso omiso a cualquier mensaje mío pidiéndoles cualquier tipo de apoyo económico”.

Indicó que se debe mantener alertas para evitar ser víctimas de este tipo de delito, por lo cual sugirió establecer un patrón de verificación en dos pasos dentro de la misma aplicación que fortalezca las medidas de seguridad y evite pueda ser hackeado fácilmente.

Precisó que la verificación en dos pasos, se realiza a través de la misma aplicación de WhatsApp donde se ingresa a la configuración, y con la cuenta de correo, se da paso a establecer un código de verificación, el cual protegerá la cuenta para evitar cualquier clonación de la misma.

“Estoy haciendo el exhorto a todas aquellas personas que usen WhatsApp, a que hagan la verificación en dos pasos y no tengan el riesgo de que se los clonen; con esta verificación lo aseguran”.

Diputada se pronuncia ante situación de hackeo

La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, alertó a la población sobre la situación de hackeo de cuentas de WhatsApp, ya que se están utilizando para fraudes y solicitar recursos a través de los contactos telefónicos.

Dijo que el día de hoy sucedió al diputado Alejandro Leal Tovías, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien manifestó que presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, y las autoridades de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública para seguimiento del caso.

“Lamentablemente estamos viviendo esto en estos últimos días, donde les piden dinero, están extorsionando poniendo en entredicho la seguridad y la tranquilidad de las familias y a cambio de un rescate o amenazas están pidiendo recursos económicos”.

Agregó que esta situación se presentó también con cuatro diputadas y personal administrativo del Congreso del Estado, por lo cual se están tomando las determinaciones, con el apoyo del área jurídica del Congreso del Estado, para proceder legalmente.

“Daremos el respaldo absoluto para quienes trabajamos y conformamos esta LXIII Legislatura, acabo de hacer lo propio precisamente ante el área jurídica para que pueda hacer si es necesario la demanda correspondiente y para que lleguemos hasta sus últimas consecuencias; ahorita tenemos el mensaje del diputado Alejandro Leal que ya lo hizo público y un llamado inmediato para que tomemos las medidas precautorias y no suceda esto”.

Pidió a la población tomar las precauciones necesarias para proteger su información, a través de las diferentes aplicaciones telefónicas que utilizamos diariamente, “y tomar las precauciones inmediatas, para que si nosotros fuimos en esta ocasión, que no le suceda esto a ningún potosino”.