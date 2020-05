Hacer uso del Hospital Central implica que el virus nos rebasó: Salud

Hacer uso de las instalaciones del área Covid-19 en el Hospital Central representaría que ha colapsado el sistema de salud en la entidad, que hay un desbordamiento en lo que respecta a la atención medica a pacientes con el virus, y que el Sistema de Salud es insuficiente para el numero de casos que habría.

“Debemos estar preparados, capacitados y con el equipo necesario para lo que pueda suceder que dependerá de la movilidad y relajamiento de la sociedad, hacer uso de estas instalaciones sería un indicativo de que estaríamos llegando al colapso de nuestro sistema de salud y que ya no tendríamos capacidad para seguir atendiendo a la población”.

Así lo detalló la secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel, luego de que se recibiera el equipamiento, insumos y medicamento para acondicionar el lugar que cuenta en su interior con señalética especifica de tránsito y protección al ingresar a pacientes a hospitalización.

La zona de aislamiento en el área de urgencias se cuenta con pequeñas habitaciones individuales de entre dos a 2.5 metros cuadrados cada una, es en estos sitios donde se hospitalizaría a los pacientes de mayor gravedad. Añadió que abrir ese espacio seria cuando no se contara ya con camas ni equipo disponible para la atención medica hospitalaria a personas que lo requirieran, no descartó que esta situación pudiera presentarse en días posteriores, según como fluya el numero de personas confirmadas y que requieran apoyo medico para superar la pandemia. Reiteró, que esto dependerá de cómo vaya dándose el comportamiento social, “preferible usar esta unidad para una redistribución de pacientes y no por estar rebasados en nuestra capacidad”.