Habrá más detenidos por extradición de ex director de Pemex: Francisco Salazar

Puede haber más detenciones de ex funcionarios derivado de la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, indicó Francisco Salazar Soni, ex director del Centro de Control y Confianza y vocero de Seguridad, especialista en derecho penal y criminología, y consultor asesor en seguridad pública y privada.

Ante la extradición del ex director de Pemex, el especialista en temas de seguridad indicó que esto permite avisorar una aceptación de culpa y un pacto de colaboración, "que es una herramienta de legalidad en contra de la corrupción organizada internacional".

Destacó que "cuando existe una investigación en la que el colaborador está implicado y aporta antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción legal en contra de otros miembros, la pena que le corresponde puede ser reducida hasta en dos terceras partes".

Explicó que en este tipo de casos, el implicado puede revelar información respecto a la estructura y jerarquía de la organización criminal de corrupción, cuál era su papel y de quién recibía órdenes, por lo que se pudieran esperar más detenciones, "esperemos que lleven a buen puerto estas investigaciones y que en verdad haya autonomía en la fiscalía para la investigación de estos delitos".

Aunque el caso Odebrecht es investigado en 12 países, recordó que esta indagatoria comenzó hace alrededor de cuatro años, y mientras en otros países hubo avances e incluso un ex presidente se quitó la vida, en México no avanzó sino hasta la actual administración federal.