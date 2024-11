Habrá “Bachetón” en la 57: ¿en qué tramo y horario?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí informó que mil 644 kilómetros de la red carretera libre de peaje en el estado, serán parte del Programa de Conservación de Carreteras Federales “Bachetón”.

Las labores incluirán bacheos, trabajos de renivelación, deshierbe y limpieza en la zona de rodamiento, y la primera zona a intervenir será la carretera federal México ’57 en el tramo que va del Anillo Periférico a la delegación La Pila.

Las reparaciones iniciarán a partir del lunes 25 de noviembre de 2024 y se ejecutarán en horario nocturno, de las 22:00 a las 04:00 horas, con el propósito de minimizar las afectaciones al tráfico vehicular.

La SICT informó que el objetivo del programa “Bachetón” es restaurar y mantener el buen estado de las carreteras federales, contribuyendo a la seguridad y comodidad de las personas usuarias. Así mismo, indicó que las labores serán realizadas por empresas particulares contratadas para realizar estos trabajos, y que se trata de empresas potosinas.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Al respecto, Juan Manuel Pérez Herrera, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), manifestó que el programa de bacheo de carreteras, “es muy positivo siempre y cuando sea en equilibrio con la iniciativa privada, porque ya se está escuchando que va a ser similar a otros años, que es el Ejército el que entraba”.

Lo anterior en referencia a que durante el sexenio anterior, las grandes obras de infraestructura fueron asignadas al Ejército, lo cual dijo “no es sano, porque en costos no es eficiente, porque el Ejército tiene un costo fijo y lo usan para cosas que no son”, además de que al hacerlo, el gobierno federal evita que el recurso público circule, es decir, no regresa a la sociedad a través de la contratación para realizar obras públicas.

En ese sentido, dijo esperar que en esta administración federal, y por lo pronto en este programa, sí se trabaje de forma coordinada con la iniciativa privada y que el gobierno ejerza su papel como administrador del recurso público “nada más”.