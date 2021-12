Habla el arzobispo de SLP respecto a "la dura inflación que se avecina"

“El año 2022 viene a ser un año muy complicado, lo dicen los expertos y analistas en economía que parecen los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, con inflación muy alta que golpeará a nuestras familias potosinas y mexicanas, pero a mí lo que más me apura es que seguirán escaseándose los empleos y nos afectará en gran medida a todos, por eso tenemos que cuidar nuestros trabajo y ser sumamente responsables del mismo, por eso insisto en que el Gobierno no solamente se complazca en decir que viene duro o difícil, sino también si está en sus posibilidades, proponer fuentes de trabajo y facilitar algo para que la gente se prepare. Ojalá le entren a eso: a proponer soluciones”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jesús Carlos Cabero Romero, quien al respeto de la dura inflación que se avecina, según expertos en economía, dijo:

“Los exhorto a que no nada más se encarguen de denunciar o de decir, sino de proponer esos remedios y soluciones, sobre todo para los más pobres, para los más necesitados que son los que se verán más afectados, para los que están en el campo y que este año no les fue muy bien pues a unos de la zona media para acá, la lluvia no les cayó, porque no hubo lluvia de temporal”.

“Ojalá tengamos un pensamiento más universal ante las realidades que se están presentando; es muy necesario que conjuntemos esfuerzos para todos y con todos, --repito, sobre todo en beneficio de los más necesitados, que es el sector más marginado—. Debe haber un equipo plural que nos ayude a reflexionar, no nada más de un solo lado del gobierno, sino un equipo que necesita ser plural en la que participen, se involucren y se incorporen también a los ciudadanos desfavorecidos, y en la que se analice y les preocupen verdaderamente los ciudadanos, ellos son los que sienten el duro golpe de la inflación y carestía”.

“Insisto en que se conforme no sólo un equipo gubernamental sino un equipo plural en el que se interesen por la vida y el bienestar del ser humano en toda la extensión de la palabra”.

