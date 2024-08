Habitantes de Villa de Pozos marchan para exigir un Concejo ciudadano

Habitantes de Villa de Pozos se manifestaron este domingo para exigir que el Concejo Municipal sea ciudadano, que se garantice la prestación de servicios y se convoque a elecciones extraordinarias.

Este domingo, un grupo de habitantes de Villa de Pozos se manifestaron en el Centro Histórico, salieron de la Alameda Juan Sarabia hacia la Plaza de Armas, donde se apostaron frente al Palacio de Gobierno, después frente al Congreso del Estado y luego marcharon hacia el edificio legislativo en la calle Vallejo, donde dejaron cartulinas pegadas.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Con esta marcha pidieron la no imposición de concejales y no intervención de partidos políticos, pues recordaron que una de las justificaciones para la municipalización, fue que los habitantes pudieran elegir a sus propios representantes, y ahora los diputados pretenden imponer el Concejo, por lo que también piden que se convoque a elecciones extraordinarias a la brevedad.

También denunciaron que no solamente el Ayuntamiento sino también dependencias estatales, han dejado de brindar servicios en Villa de Pozos, por ejemplo la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana ya no da vigilancia y la cuando acuden es sólo para “extorsionar” a motociclistas, y la Comisión Estatal del Agua (CEA) no ha cumplido con la limpieza y desazolve del canal Españita, Borregos, 16 de Septiembre, y Juan Sarabia, además ha dejado sin suministro de agua a Ciudad Satélite, Urbi y Manantial.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Jessica Oliveros mencionó que si bien hay servicios que continúa prestando el Ayuntamiento como alumbrado público, recolección de basura y agua potable, han comenzado a presentarse deficiencias, por ejemplo en la distribución de agua mediante pipas, ya que se tenían días establecidos en cada colonia y ahora ya no acuden con esa regularidad.

También habitantes de Ciudad 2000 denunciaron que no ha sido atendido el colapso del drenaje en la Calle 70, y el agua potable ha comenzado a contaminarse con el agua sucia, además de que la fuga invade también andadores aledaños; aunque hace año y medio se reportó al Interapas el posible colapso del drenaje, no hizo nada para evitarlo y ahora tampoco atiende la fuga.