Habitantes de Villa de Pozos denuncian carencias e irregularidades por transición

Un pequeño grupo de personas encabezados por Jessica Oliveros Torres, se pararon frente a Congreso del Estado de San Luis Potosí, para aseverar que hay serias inconsistencias con la proyección del municipio de Pozos, una de ellas está pronta a presentarse, que tiene que ver con la prestación de servicios y otra más tiene que ver con la instalación del Concejo Municipal de Desarrollo.

Relataron que detectaron que a través de las redes sociales un partido político en específico envía mensajes pidiendo a los habitantes del lugar que se acerquen para platicar e informar sobre la conformación del Concejo Municipal que supuestamente ya está asignado con titular y representante, pero en realidad no ha habido transparencia en este tipo de acciones.

Esta mujer ha sido miembro de las juntas de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí y era consejera municipal, y acompañada de algunos vecinos de Villa de Pozos, afirmaron no tener ningún tipo de cargo político o algún nombramiento que los avale, por eso acudieron a solicitar a los diputados que se hagan cargo y asuman la responsabilidad de sus decisiones al decretar el nuevo municipio.

“Pensaron que había territorio y había pueblo, se les olvidó lo más importante que es un gobierno, se requiere de gobernabilidad, una Ley de Egreso e Ingresos, los reglamentos, no contamos con un reglamento de tránsito, o de comercio o de funcionamiento, cómo pueden los comerciantes salir con confianza a vender sus productos si no hay quién avale que puedan instalarse allí”.

No saben si podrán esperar hasta el primero de octubre para organizarse gubernamentalmente, toda vez que, que desde la semana pasada han enfrentado serios problemas sociales y de administración “porque el pasado lunes simplemente con la basura, ya no se podía la zona de transferencia ya se la anularon a los compañeros carretoneros, ya no hay donde depositar cercanamente la basura, vamos a ver qué territorio hay o qué delimitan las autoridades para que haya un relleno sanitario, dónde van a ir a tirar los desechos de la ciudadanía”.

Al igual, otros servicios se han visto afectados como es el suministro del agua, el reparto de agua con pipas se ha dificultado para los habitantes de la zona urbana, “obligaron al Ayuntamiento a participar de aquí al 30 de septiembre, pero ninguna otra autoridad tiene interés en la demarcación de Pozos y hoy no tenemos agua”.

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, comentó que se estarán dando los servicios, pero afirmaron que se van a dar a cuentagotas, ejemplificaron que bajo los contratos básicos entre ellos la basura “entendemos que si se contrata a Red Ambiental para tirar 10 toneladas de basura y sí hay 12, las otras dos ya no se las van a llevar entonces, qué es lo que pasaba con el Ayuntamiento de San Luis que si había 12, 24 o 30 toneladas que recoger pasaban como el tiempo extra en las empresas, si te ocupo de contrato, si no te doy lo básico, la exigencia es a los Diputados, que ahora respondan por esto”.

A los legisladores les preguntan “a quién más van a obligar a darnos la atención de las cosas, que además del Ayuntamiento de aquí al 30 de septiembre va a asumir y después del primero de octubre, qué más va a pasar, cuánto dinero va a dejar, presumen 500 millones de pesos de San Luis Potosí, es algo que en lo que han compartido en sus en sus redes sociales, pero yo quiero ver de esos 500 que según ya estaban asignados para Villa de Pozos, cuánto queda”.