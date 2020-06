Ha distribuido Conagua más de 2 millones de litros de agua

Ya suman 2 millones 558 mil litros de agua potable, los que ha distribuido la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en localidades, centros de salud y hospitales de San Luis Potosí, informó Joel Félix Díaz, director local de la dependencia federal.

El director de la Conagua precisó que del 18 de abril a la fecha, la dependencia mantiene un operativo para apoyar con el suministro de agua potable a localidades, centros de salud y hospitales para reforzar las acciones de contención del coronavirus.

Cortesía | @Conagua_DLSLP

Indicó que del 18 de abril a la fecha, se han entregado 2 millones 558 mil litros de agua potable mediante pipas en diversas clínicas, centros de salud y hospitales de los municipios de Matlapa, Ciudad del Maíz y San Luis capital, en beneficio de 24 mil 490 habitantes.

Por otra parte, se llevaron a cabo operativos de monitoreo de cloro residual libre en el agua de diversas instituciones de salud, entre las que destacan el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"; el Hospital General de Zona No. 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Hospital General de Zona No. 50 del IMSS; el Hospital General de Zona No. 01 (IMSS); el Hospital General de Soledad; el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y en seis organismos prestadores del servicio de agua potable en San Luis Potosí.

Cortesía | @Conagua_DLSLP

Félix Díaz también dijo que se mantendrán las acciones para verificar la correcta desinfección del agua que se suministra a la población, mediante el monitoreo en tomas domiciliarias de la zona metropolitana a cargo del organismo operador Interapas, en beneficio de 10 mil 500 habitantes.