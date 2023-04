Guadalupe González, 55 años de enseñar Boxeo a las infancias y juventudes potosinas

En el corazón de la colonia Julián Carrillo donde han nacido grandes promesas del deporte potosino, se encuentra la Escuela Técnica de Boxeo Guadalupe González Team, una Unidad Deportiva que resguarda 40 años de enseñanza en el área del boxeo en San Luis Potosí.

Ahí, en medio del ring , recargado en las cuatro cuerdas, se encuentra el señor Guadalupe González Méndez, de 74 años de edad y entrenador de la unidad del deportiva José López Portillo, boxeador retirado y quién ha entregado 55 años de su vida a la enseñanza de este deporte tanto a niñas y niños, jóvenes , adultos y hasta madres de familia ávidas de conocer esta técnica de lucha, pero también algunos de ellos deseosos de competir con púgiles de su entorno, ya sean amateur o de nivel olímpico, para boxear.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

La historia de este entrenador está enmarcada en la mirada de un joven, quien a sus 13 años, encontró en el boxeo y en esta disciplina otra manera de ver la vida.

"Yo empecé a los 13 años, mi carrera fue corta, pero muy exitosa porque yo bendito sea Dios era noqueador. Realicé 33 peleas en amateurs, hoy campeón de todos los campeonatos de aquí de San Luis Potosí, incluyendo Guantes de Oro y fui campeón nacional a nivel amateurs, fui campeón pre-nacional también".

Al rememorar esta parte de su historia, el señor Guadalupe González recordó que, su principal motivación siempre ha sido el enseñar este deporte que lo ha llenado de orgullo, no solo con sus logros personales, sino con el ejemplo de la orientación formativa del boxeo que se ha convertido en un legado para decenas de jóvenes en la capital.

"Me siento muy orgulloso porque es un deporte que me gustó y me sigue gustando hasta la fecha a mi edad. Yo estoy aquí con todo el corazón y aquí me tiene en esta unidad ya con 40 años de estar aquí, pero 55 de estar enseñando", dijo.

Y es en esto último dónde el señor Guadalupe González supo proyectar su carrera en el arte noble de la enseñanza del boxeo, en dónde ha sabido derribar ese estigma social que señala a esta disciplina como un canalizador de la agresividad, convirtiéndola en un espacio de desarrollo colectivo, repleta de valores y aprendizajes significativos.

"Me gusta enseñarle a mis alumnas y alumnos que el boxeo es aprender también a como recibir los golpes que la vida te da en ocasiones. Aquí no vienen a aprender como golpear a una persona en la calle, vienen a trabajar frente al espejo, verse a sí mismos, esquivar los problemas, a enfrentar los obstáculos, de eso se trata".

Guadalupe González enseña boxeo a personas de todas las edades, pero son las niñas, niños y adolescentes los que más se ven llamados por este deporte, por lo que la enseñanza con ellos se vuelve también intuitiva, pues hay que comprender sus capacidades, sus ambiciones y hasta habilidades.

El entrenamiento es básico y variado, cómo se entrena a un profesional, una dinámica de contención de las infancias y juventudes que sirve para su fortalecimiento físico y mental.

"Los pongo ahí enfrente del espejo para que vean los errores, cómo están caminando, si están en guardia, luego les enseño a caminar para adelante, para atrás, los pasos laterales hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces ya les pongo el primer golpe que es el recto de izquierda, es en este movimiento que veo si avientan el primer golpe y así nos vamos sucesivamente. Ya cuando veo que tiran todos los golpes, en esa etapa pido los guantes o guanteletas para meterlos a los aparatos, principalmente a los costales y después se las peras, para después pasarlos a una escuela de boxeo; armamos una parejita para marcar los golpes. Yo aquí no los obligo a pelear ni a que suban a guantear, ya si ellos por decisión propia quieren pelear seguimos con el proceso. Pero muchos vienen solo a aprender la técnica, porque les gusta el deporte, algunos para desarrollarse profesionalmente".

Para esta etapa de enseñanza y aprendizaje, Guadalupe González explicó que lo primordial es tener el carácter necesario para mantenerse firme con la disciplina, para sobrellevar el esfuerzo que conlleva cada entrenamiento y sobre todo que sepan que este deporte requiere una preparación física y mental, repleta de autocontrol y estrategia.

Y esto es lo que la Escuela Técnica de Boxeo Guadalupe González Team a dejado de legado en estrellas del deporte como los son boxeadores de gran valía como Juan Carlos "El Pez" Martínez, Michel Rosales Hernández, Gastón Tovar, Omar Chávez y Pablo Cesar Loredo "El Sabritas".

Ellos como muchos otros y otras deportistas llevan la escuela de Guadalupe González en sus puños, en los guantes que los han visto vencer a los grandes retadores, ahí en el ring que también lo vio crecer de joven y que una lesión en su vista le impidió continuar con su carrera, pero que no terminó con su espíritu en la enseñanza de este deporte de combate, al que cientos de niños y niñas el día de hoy se ven atraídos.

"Mi gusto y satisfacción es que he sacado a muchos muchachos boxeadores, que yo no los he llevado al profesional, pero los he iniciado en el deporte, así que soy gracias a Dios que me ha prestado la vida para seguir enseñando lo que ha sido mi pasión por años. Mis alumnos y alumnas está muy agradecidos conmigo, porque tengo paciencia, y que pues me quieren mucho, y con eso me quedo".