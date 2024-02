Guadalupe Briano también buscará la rectoría de la UASLP

Guadalupe del Carmen Briano Turrent se propone como aspirante a ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, para el periodo 2024-2028, aprovechó para criticar el trabajo realizado por la actual gestión de Alejandro Zermeño Guerra, destacando los casos de acoso escolar laboral y la caída del ranking universitario. Se dijo violentada y amenazada desde que se enteraron de que busca el encargo.

La profesora de tiempo completo expuso “soy mujer, soy universitaria, soy una académica exitosa, comprometida con la Universidad, con la sociedad y que mira con extrema preocupación el estado que actualmente vive la institución, creo que los múltiples problemas que tenemos acumulan todavía posibles resoluciones, hay que acabar con los privilegios y las simulaciones”.

Se propone como rectora porque asegura hay una fuerte crisis de credibilidad y baja calidad académica por la que atraviesa la institución educativa, lo que la obliga a procurar tomar el destino de la Universidad en sus manos. En ese sentido, alza la mano y la voz porque afirma tener conciencia y proyecto, porque es una mujer libre y una universitaria comprometida con una Universidad socialmente responsable de calidad y transparente democrática,

“Considero que son varias las malas decisiones que se han tomado en la actual administración y que han dejado en entredicho el prestigio de la Universidad como él otorgamiento sospechoso y polémico de los doctorados honores causa 23 y 24 a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, por haber ayudado a la Universidad, excediendo sus atribuciones a solventar los muchos puntos cuestionables del ejercicio presupuestal aprobando finalmente las cuentas públicas universitarias ello constituye a todas luces un conflicto de interés y una devaluación palpable”.

Criticó que no se transparenten los recursos públicos con lo que se ha puesto en riesgo la sustentabilidad financiera de la institución educativa y es que a pesar de que la institución tiene un presupuesto asignado en el año 2024 que asciende a 3 mil 600 millones de pesos, la aplicación de este recurso no se ve reflejado para aceptar a más alumnos, ya que la matrícula es la misma desde hace cuatro años.

No hay contratación de profesores, ni nuevo equipo, “la institución permanece igual desde hace cuatro años, por otro lado, si comparamos el presupuesto con el de la capital que es de 3 mil 800 millones de pesos no es nada despreciable ese recurso es vasto”.

Se siguen cobrando las mismas cuotas escolares y son costosas porque en entidades como Querétaro cobran 2 mil posos y hay otros lugares donde son menores los costos. También soslayó que no ha subido la matrícula escolar, en los últimos cuatro años ha permanecido en 33 mil.

A su parecer, ha caído el estándar de calidad de la Facultad de Medicina, al igual que el de la máxima casa de estudios que ha sido superada por universidades como las de Querétaro, Hidalgo, Nuevo León y Aguascalientes, entidades vecinas que constituyen la competencia directa de San Luis Potosí “no hay educación de calidad si no le apostamos a la generación de conocimiento, se está ahogando la investigación, tenemos que apostarle más a las certificaciones y a los apoyos de la investigación”.

Para ella, hay autoritarismo en la institución educativa se ha multiplicado, que hay fuertes amenazas a estudiantes, académicos y administrativos, e incluso en este proceso de renovación a la rectoría tampoco se han atendido como es sabido los problemas de acoso estudiantil, violencia de género o acoso laboral, “por el contrario se ha vulnerado sistemáticamente el privilegio y la honorabilidad de varios compañeros académicos docentes, debido a una ineficaz y torpe atención a dichos problemas, afectando la libertad de cátedra y sin conseguir la erradicación de problemas que vienen siendo estructurales”.

Señaló que busca rescatar y reconstruir la calidad académica con compromiso científico y social con el que se ha caracterizado por décadas a la Universidad dejando atrás a la mediocridad y el inadecuado manejo de la institución y de sus recursos públicos.

Llamó a la reflexión del voto y pidió la confianza hacia las mujeres porque en cien años de autonomía no ha habido una mujer al frente del cargo y solicitó que espera que no pasen otros cien años “no permitan la manipulación, la presión y el engaño, recientemente he recibido mensajes intimidatorios, calumnias y otras violencias de género en contra de mi persona, justo cuando llegó a oídos de esta gestión mi intención de participar, estos mensajes puso en entredicho mi trayectoria académica y mi investigación, así como mi calidad de mujer honorable y solvente por ello en caso de que continúen estos ataques y de verme perjudicada en el ámbito laboral o personal me reservaré los derechos de proceder legalmente en este sentido si lo consideran necesario”.

Negó tener relación con el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, y que sea impulsada directamente por el gobierno del Estado de San Luis Potosí.