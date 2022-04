Grave rezago educativo y deserción escolar en SLP: Claudia Tristán

La pandemia de Covid-19 agudizó un grave problema en San Luis Potosí: el rezago educativo y la deserción escolar, por las condiciones de pobreza y de carencias que se viven en muchos lugares de la entidad, donde la falta de oportunidades genera que las niñas y los niños no tengan mucho de donde elegir.

En tiempos de pandemia, se suspendieron las clases presenciales y continuaron a distancia, por Internet o televisión, pero los menores no tienen luz en su casa, menos teléfonos inteligentes o internet y entonces, abandonaron su aprendizaje, dijo la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputada María Claudia Tristán Alvarado.

Abatir el rezago educativo llevará algunos años, sobre todo la niñez que vive en zonas marginadas donde las condiciones para acceder a plataformas educativas, es casi nula, lo que coloca a niñas y niños en una situación de desventaja.

Tristán Alvarado comentó que los alumnos que estaban en primer año de primaria al inicio de la pandemia, ahora están en tercer grado, creando una gran brecha de dos años de conocimientos que se fueron quedando en el camino.

“Probablemente no sea tan complicado pero se requiere de tiempo para trabajar en la recuperación del rezago educativo, pues los alumnos y alumnas del interior del estado, sobre todo de las comunidades más alejadas son quienes más han sufrido de esta brecha de desigualdad”.

Finalmente la legisladora explicó que, San Luis Potosí puede considerar reprobar a los alumnos y alumnas que no aprueben el ciclo escolar, así como se ha hecho en otros estados, sin embargo no es la mejor solución, pues se debe de buscar el consenso con padres y madres de familia, personal docente y autoridades para recuperar el contenido de aprendizaje y no se quede nadie atrás.