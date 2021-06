Grave error, incorporar Guardia Nacional al Ejército

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social diputado Edgardo Hernández Contreras, señaló que el fracaso en las políticas públicas federales para combatir la inseguridad, han generado impunidad y que los ciudadanos estén indefensos frente a los grupos delictivos.

Incorporar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano como lo pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una reforma constitucional, no traerá buenos resultados porque aparte, “la GN no se manda sola, tiene que existir un mandamiento ministerial que otorga la Fiscalía General de la República”.

Manifestó que ese mandamiento es el que genera la coordinación, “es tan complejo el tema como difícil de entender, pero si cayera en manos operativas de alguien que tuviera una visión de Estado, un estadista, si en la titularidad estuviera gente con experiencia, se podrían hacer muchas cosas, pero se actúa con ocurrencias y se podría llevar al país a estar en manos del crimen organizado”.

El legislador Edgardo Hernández expuso que debido al fracaso en las políticas públicas presidenciales, México pasa por una severa crisis de seguridad, incluso hay estudios difundidos desde Estado Unidos que indican que gran parte del territorio mexicano está secuestrado por los cárteles mexicanos, “eso es un problema, no hay quien le haga frente, la ocurrencia de quitarle a la Policía Federal el poder y entregarlo a la Guardia Nacional, simplemente no funcionó”.

“En materia de seguridad no hay resultados, lo que se tiene qué hacer es que no haya más ocurrencias, ni contradicciones como la promesa de que el Ejército regresaría a los cuarteles y ahora se pretende darle mas poder, el ex secretario de Seguridad Alfonso Durazo fue un fiasco, son errores tras errores”, expuso.

Hernández Contreras señaló que para que exista un clima de seguridad, se tiene que fortalecer a los municipios, la Policía Estatal y las autoridades federales tienen qué hacer su trabajo, que haya coordinación, mandar policías estatales a municipios desprotegidos, pero lamentablemente nadie está cumpliendo su responsabilidad.