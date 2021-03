Gratuidad educativa no garantizaría calidad de enseñanza: COLSAN

La gratuidad en educación superior de instituciones públicas que aprobó la cámara de diputados, puede afectar en la calidad educativa que se ofrezca en las instituciones de este tipo.

Lo anterior lo señaló el presidente del Colegio de San Luis, COLSAN, David Vázquez Salguero, quién considera que a partir de esta aprobación pudieran afectarse programas extraordinarios o aspectos de capacitación que se dan en las escuelas de este tipo.

"Nosotros tenemos una licenciatura que no estamos cobrando y no representa un ingreso importante, cada licenciatura tiene su subsidio, en el caso de los posgrados ya todos son gratuitos, pero a mí lo que me preocupa de la gratuidad, es que se guarde un buen balance de la educación, yo creo que eso es lo importante, no hay que confundir que con el hecho de que no se cobre y sea un derecho de todos, disminuya la capacidad de las instituciones para ofrecer una educación de calidad".

En el caso del Colegio de San Luis, cuentan con la licenciatura de Relaciones Internacionales, misma que entraría a ésta actualización de la Ley General de Educación Superior que para el 2022 obligará al Estado a fortalecer a sus sustituciones.

"Esos recursos que entran extra a los recursos que vienen a los estados, pueden ser utilizados para hacer mejoras en los programas docentes generalmente se utiliza para eso para alguna beca de movilidad para alguna licencia curso de especialización para los profesores coloquios talleres y el público debe comprender eso, la gratuidad no significa que vaya a existir una obligación que elimine los parámetros de ingreso, los cuales tienen que seguir manteniéndose aunque se pague menos por la educación que se recibe".

Considera que se van a desproteger algunos programas en las instituciones porque siempre se requieren de recursos extraordinarios "es un presupuesto que le llega a la institución y tienen que definir prioridades".