Graban a mujer rayando autos cerca de la Universidad Cuauhtémoc en SLP (video)

Una mujer que hasta el momento no ha sido identificada, ha causado graves daños en decenas de vehículos en su mayoría propiedad de estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc, visitantes de un hospital y negocios diversos, no obstante que no son estacionados en cocheras ni lugares prohibidos.

Conocida como #LadyRayones entre la comunidad universitaria, la mujer utiliza una llave y en ocasiones una navaja, para dañar la pintura de los vehículos a plena luz del día, luego de verificar que nadie la vea, sin embargo, todas sus acciones son grabadas por cámaras de video vigilancia de los vecinos.

Los hechos ocurren con frecuencia en la calle Luis de Velasco y en la privada de ese mismo nombre, donde se ubica un pequeño parque; ahí, los estudiantes dejan sus vehículos estacionados sin afectar ninguna cochera, rampa o salida de emergencia, lo que evidentemente molesta a la mujer.

Los daños en los vehículos son incuantificables, ya que los rayones son profundos afectando gravemente la pintura de las unidades que en su mayoría son de modelo reciente. Hasta el momento no se ha podido ubicar el domicilio de la mujer ni su identidad.

Los afectados que son unos 20 hasta el momento, solicitan el apoyo de los vecinos para identificar a “LadyRayones y proceder penalmente en su contra, a fin de que se haga responsable de los daños causados.